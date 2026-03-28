يتوقع كيفن دي بروين مواجهة "قوية" من المنتخب الأمريكي، في الوقت الذي يستعد فيه نجم بلجيكا لمباراة الاختبار قبل كأس العالم ضد رجال ماوريسيو بوكيتينو

أدى إطلاق دوري الأمم الأوروبية إلى جعل المباريات الودية بين الاتحادات الكروية المختلفة أمرًا نادرًا في كرة القدم الحديثة. ونظرًا لأن الدول الأوروبية غالبًا ما تقتصر مبارياتها على بعضها البعض، فإن فرصة مواجهة بلجيكا لفرق من أمريكا الشمالية تمثل نسمة هواء منعشة من الناحية التكتيكية للمدرب رودي غارسيا. ولم تواجه بلجيكا أي فريق مصنف ضمن أفضل 30 فريقًا في تصنيف الفيفا خارج أوروبا منذ عام 2024.

وفي حين لا يزال المنتخب الأمريكي يبني هويته تحت قيادة بوكيتينو، فإنه يتمتع بسجل حافل في كأس العالم يتفوق على أداء بلجيكا في قطر. فقد وصل الأمريكيون إلى دور الـ16 في عام 2022، في حين عانى "الجيل الذهبي" للـ"شياطين الحمر" من خروج مخيب للآمال من دور المجموعات. وتمثل هذه المباراة جهدًا واعيًا من قبل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للابتعاد عن الإيقاعات المتوقعة لمجموعات التصفيات الأوروبية واختبار الفريق ضد أنماط لعب متنوعة.



