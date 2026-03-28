يتوقع كيفن دي بروين مواجهة "قوية" من المنتخب الأمريكي، في الوقت الذي يستعد فيه نجم بلجيكا لمباراة الاختبار قبل كأس العالم ضد رجال ماوريسيو بوكيتينو
أعداء قديمون يلتقون في أتلانتا
لا يخدع دي بروين نفسه بشأن الحماس الذي سيبذله منتخب «النجوم والأشرطة» على أرض الملعب تحت قيادة مدربهم الجديد. وقال دي بروين: «سيرغبون في [إثبات] لبلدهم أنهم مستعدون لكأس العالم، لأنها مناسبة كبرى وستكون هناك ضغوط كبيرة عليهم». "لذا، أتوقع أن يكونوا عدوانيين، ومن الجيد لنا أن نرى كيف سنتعامل مع ذلك، لأننا في التصفيات نلعب ضد العديد من الفرق التي ربما لعبت بتشكيلة دفاعية منخفضة، وربما يكون الوضع الآن عكس ذلك، لذا قد يكون هذا جيداً لنا".
- AFP
كسر حلقة دوري الأمم
أدى إطلاق دوري الأمم الأوروبية إلى جعل المباريات الودية بين الاتحادات الكروية المختلفة أمرًا نادرًا في كرة القدم الحديثة. ونظرًا لأن الدول الأوروبية غالبًا ما تقتصر مبارياتها على بعضها البعض، فإن فرصة مواجهة بلجيكا لفرق من أمريكا الشمالية تمثل نسمة هواء منعشة من الناحية التكتيكية للمدرب رودي غارسيا. ولم تواجه بلجيكا أي فريق مصنف ضمن أفضل 30 فريقًا في تصنيف الفيفا خارج أوروبا منذ عام 2024.
وفي حين لا يزال المنتخب الأمريكي يبني هويته تحت قيادة بوكيتينو، فإنه يتمتع بسجل حافل في كأس العالم يتفوق على أداء بلجيكا في قطر. فقد وصل الأمريكيون إلى دور الـ16 في عام 2022، في حين عانى "الجيل الذهبي" للـ"شياطين الحمر" من خروج مخيب للآمال من دور المجموعات. وتمثل هذه المباراة جهدًا واعيًا من قبل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للابتعاد عن الإيقاعات المتوقعة لمجموعات التصفيات الأوروبية واختبار الفريق ضد أنماط لعب متنوعة.
بوتشيتينو يرفض وصف فريقه بـ"الودي"
وقد ازدادت حدة المنافسة في هذه المباراة بسبب التصريحات الصادرة من معسكر المنتخب الأمريكي. فقد تحدث بوتشيتينو بصراحة عن العقلية التي يتوقعها من لاعبيه، مشيرًا إلى أن مصطلح «ودية» لا يصف بشكل دقيق مباراة بهذه الأهمية في هذه المرحلة من الدورة. فهو يريد من فريقه أن يتعامل مع كل دقيقة على أرض الملعب على أنها اختبار استعدادًا لأكبر مسرح رياضي.
وأشار بوكيتينو إلى أن هذه المباريات لا ينبغي أن تسمى ودية، بل "مباريات غير رسمية"، لأنك عندما تلعب مباراة ودية، فإنك تلعب ضد أصدقاء، وهذا ليس هو الحال في أتلانتا. فهذان فريقان يرغبان في الفوز لإثبات استعدادهما لكأس العالم التي تقترب. بالنسبة للمنتخب الأمريكي، هذه فرصة لإثبات قدرته على مواكبة النخبة؛ أما بالنسبة لبلجيكا، فهي فرصة للتأقلم مع المناخ والضغوط التي سيواجهونها هذا الصيف.
- AFP
تطور تكتيكي لفريق «الشياطين الحمر»
كان مسار بلجيكا في التصفيات سهلاً نسبياً، حيث واجهت منتخبات مثل ويلز وليختنشتاين وكازاخستان ومقدونيا الشمالية. ورغم أن تلك المباريات ضمنت لها مكاناً في البطولة، إلا أنها لم توفر الكثير من حيث الاستعدادات التي تتطلب ضغطاً عالياً وكثافة كبيرة. ويشكل مواجهة فريق بقيادة بوكيتينو الحافز «العدواني» الذي يعتقد دي بروين أنه كان مفقوداً في جدول مبارياتهم الأخيرة.
وتعد المباراة في أتلانتا بمثابة ساحة تجارب حيوية للمدرب غارسيا لتحسين تكتيكاته. ومع اقتراب كأس العالم، فإن القدرة على التعامل مع خصم يرفض التراجع إلى خط دفاعي منخفض أمر بالغ الأهمية. وكما أشار دي بروين، فإن التغيير في الأسلوب هو بالضبط ما يحتاجه "الشياطين الحمر" لضمان عدم تكرار أخطاء البطولات السابقة حيث عانوا من صعوبة التكيف مع الأنظمة التكتيكية غير الأوروبية.