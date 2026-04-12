يتمتع ريو نغوموها بـ«ميزة خاصة» نادرة، حيث أشاد آرني سلوت بهدفٍ لمراهق ليفربول يشبه أهداف محمد صلاح
تمرير الشعلة - هل نغوموها هو صلاح الجديد؟
افتتح نغوموها التسجيل بتسديدة حاسمة مقوّسة عكست اللمسات الختامية المعتادة لصلاح. وبعد تسجيله هدفًا مذهلًا، نال اللاعب الشاب إشادةً قصوى من مدربه، الذي أشار إلى أوجه الشبه بين تسديدة المراهق وتلك اللمسات الختامية المميزة لجناح النادي المصري الأسطوري. وكان سلوت معجبًا للغاية بالطريقة التي قدّم بها نغوموها نفسه في آنفيلد.
وقال سلوت للصحفيين: "لديه جودة خاصة جدًا، لا نراها كثيرًا في كرة القدم اليوم، وهي السيطرة على موقف الواحد ضد واحد. هذا بالضبط ما فعله عندما سجل هدفه. تحرير الكرة بالمراوغة والالتفاف ثم تسديدها إلى الداخل – إنها لمسة إنهاء على طريقة محمد صلاح، كما أقول!"
قلب الموازين في أنفيلد
اتبعت المباراة ضد فولهام نمطًا مألوفًا عانى فيه ليفربول للحفاظ على السيطرة، لكن لحظة التألق التي قدمها نغوموها غيّرت ملامح فترة ما بعد الظهر. واعترف سلوت بأن الجودة الفردية للاعب البالغ من العمر 17 عامًا كانت الشرارة التي قادت إلى الفوز، إذ منعت فولهام من استغلال فترة سيطرتهم قبل أن يجعل صلاح النتيجة في النهاية 2-0.
وقال سلوت: "هذا شيء مختلف عمّا اعتدنا أن نراه منا". "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد جدًا، ففي أول 20 إلى 25 دقيقة كنا نخلق فرصًا ليست الأكبر، لكن كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة داخل وحول منطقة جزائهم. ثم كانت هناك بالفعل خمس إلى 10 دقائق شعرت خلالها: ‘حسنًا، فولهام يدخل الآن أجواء المباراة’، ونحن جميعًا نعرف—لأنكم أنتم، أرى دائمًا الوجوه نفسها [في المؤتمرات الصحفية]—نعرف جميعًا ما الذي سيحدث بعد ذلك معنا: نستقبل هدفًا. اليوم، أخيرًا، وفي تلك اللحظة بالضبط، كان لريو لحظته، وهذا يخبرك بمدى أهمية الأهداف ومدى أهمية الزخم. لأنه ماذا لو أننا، في المباراة نفسها اليوم، كنا قد استقبلنا هدفًا خلال تلك الدقائق العشر؟ لكانت مباراة مختلفة تمامًا."
هل أنت مستعد لأعظم مسرح؟
ومع اقتراب مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الضخمة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، فإن السؤال الذي يتردد على ألسنة جميع مشجعي ليفربول هو ما إذا كان نغوموها سيُدفع به في التشكيلة الأساسية.
وأضاف سلوت: "والآن السؤال، بالطبع، هو: هل يمكنه أن يفعل ذلك مرة أخرى بعد يومين؟ هذا سؤال آخر. لكن هل سيكون قادرًا على اللعب وتقديم أداء بذلك المستوى؟ نعم. أشركه لأنني أراه واحدًا من اللاعبين الذين نمتلكهم. ليس الأمر وكأنه أقل شأنًا أو أنه في بداية الموسم كان لاعبًا صغيرًا يكتسب بعض الخبرة مع الفريق الأول. لكنه الآن مجرد لاعب يمكنني اختياره لأي مباراة. وكذلك مباراة الثلاثاء. لكن أعتقد عمومًا، وهذا ليس خاصًا بالثلاثاء، أن توقّع أن يتمكن لاعب في السابعة عشرة من عمره من خوض ثلاث مباريات في ستة أيام هو أمر يمكن التساؤل عمّا إذا كان واقعيًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا هناك في باريس وشاهدوا تلك الشدة."
التأثير في المستقبل القريب
بينما يتركز كثير من الحديث المحيط بنغوموها على إمكاناته على المدى الطويل، يعتقد سلوت أن اللاعب مستعد لإحداث تأثير كبير على الفور. وأبرز الهولندي أن زيادة وقت لعبه هي نتيجة مباشرة لـ«اللمسة الأخيرة» التي بات يُظهرها الآن في ملعب التدريب وخلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسين من النخبة.
وقال سلوت في ختام حديثه: «نعم، لكن ليس المستقبل البعيد فقط، بل المستقبل القريب أيضًا. أعتقد أنني قلت قبل بضعة أسابيع، وربما قبل أشهر، قبل شهر أو شهرين، إن وقت لعبه سيزداد لأنه أصبح أقوى فأقوى، وأظهر المزيد والمزيد عندما شارك، وكذلك في الحصص التدريبية، وأن الأمر لم يكن مجرد حركة جميلة، بل كانت هناك لمسة أخيرة أكثر فأكثر فيما كان يفعله».