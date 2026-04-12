اتبعت المباراة ضد فولهام نمطًا مألوفًا عانى فيه ليفربول للحفاظ على السيطرة، لكن لحظة التألق التي قدمها نغوموها غيّرت ملامح فترة ما بعد الظهر. واعترف سلوت بأن الجودة الفردية للاعب البالغ من العمر 17 عامًا كانت الشرارة التي قادت إلى الفوز، إذ منعت فولهام من استغلال فترة سيطرتهم قبل أن يجعل صلاح النتيجة في النهاية 2-0.

وقال سلوت: "هذا شيء مختلف عمّا اعتدنا أن نراه منا". "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد جدًا، ففي أول 20 إلى 25 دقيقة كنا نخلق فرصًا ليست الأكبر، لكن كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة داخل وحول منطقة جزائهم. ثم كانت هناك بالفعل خمس إلى 10 دقائق شعرت خلالها: ‘حسنًا، فولهام يدخل الآن أجواء المباراة’، ونحن جميعًا نعرف—لأنكم أنتم، أرى دائمًا الوجوه نفسها [في المؤتمرات الصحفية]—نعرف جميعًا ما الذي سيحدث بعد ذلك معنا: نستقبل هدفًا. اليوم، أخيرًا، وفي تلك اللحظة بالضبط، كان لريو لحظته، وهذا يخبرك بمدى أهمية الأهداف ومدى أهمية الزخم. لأنه ماذا لو أننا، في المباراة نفسها اليوم، كنا قد استقبلنا هدفًا خلال تلك الدقائق العشر؟ لكانت مباراة مختلفة تمامًا."