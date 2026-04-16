استقبال هستيري أثناء الإحماء، وعند صافرة البداية كانت هناك كوريغرافيا هائلة في المنعطف الجنوبي: صنع مشجعو بايرن ميونخ إطارًا يليق بالمناسبة، ورسم اللاعبون داخله لوحة معركة. ثلاث مرات تأخر الميونخيون في النتيجة، وثلاث مرات عادلوا. كان هدف لويس دياز إلى 3:3 في الدقيقة 89 بمثابة التأهل، بل إن ميشائيل أوليس سجل في الوقت بدل الضائع هدف الفوز أيضًا. وفي الوقت نفسه، نال إدواردو كامافينغا وأردا غولر من ريال البطاقة الحمراء. وبينما كان المدريديون يحاصرون طاقم التحكيم، احتفل الميونخيون أمام المنعطف الجنوبي بالتأهل إلى نصف النهائي."""
يتقمص جوشوا كيميش في بايرن ميونخ دور رئيس سابق - ويتحدث مرة أخرى عن يوفنتوس!
سُئل جوشوا كيميش بعد ذلك عمّا إذا كانت تلك أكثر ليلة في دوري أبطال أوروبا عاطفية منذ وصوله إلى بايرن ميونخ عام 2015. فكّر لاعب خط الوسط الاستراتيجي البالغ من العمر 31 عامًا للحظة. لم يخطر بباله سوى مباراة واحدة مماثلة: إياب دور الـ16 ضد يوفنتوس تورينو عام 2016، عندما قلب المونيخيون تأخرهم المبكر 0:2 في النهاية في الوقت الإضافي إلى فوز 4:2. وقال كيميش: "وإلا فقد كانت لدي الكثير من الأمسيات العاطفية التي سارت في الاتجاه الآخر". "لذلك أنا سعيد جدًا لأننا حسمنا الأمر."
كان كيميش محقًا في كونه راضيًا للغاية عن النتيجة والعقلية ضد ريال مدريد. لكنه في الوقت نفسه، وبصفته الوحيد من معسكر ميونخ، ينتقد أيضًا بشكل منفتح على نحو مدهش الأداء الرياضي لفريقه. وقال كيميش: "عمومًا لم تكن مباراة على مستوى عالٍ". "إذا نظرت إلى الأداء، فهذا لم يكن من بين أفضل مبارياتنا. هناك الكثير لتحسينه.""""
يتراجع نادي بايرن ميونخ مقارنةً بمباراة الذهاب"""
في الواقع، بدا لاعبو ميونخ إجمالًا أكثر تشتتًا، أقل هيمنة وأقل خطورة مما كانوا عليه في مباراة الذهاب. عانى اللاعبون الأربعة في الخط الهجومي لفترة طويلة، وهو ما كان له أيضًا علاقة بتغييرات أجراها مدرب ريال ألفارو أربيلوا. الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي بدأ بشكل مفاجئ بعض الشيء، كان قد أحكم السيطرة على ميخائيل أوليسه بشكل أفضل مما فعل ألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وبناءً على ذلك، بدا الأمر مفاجئًا بعض الشيء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار أوليسه لاعب المباراة.
في مدريد، لم تكن النتيجة وحدها، بل أيضًا قيمة xG قد تحدثت لصالح لاعبي ميونخ (2,9 مقابل 2,2). في مباراة الإياب كانت هنا 2,3 مقابل 2,1 لصالح ريال. وبالتالي سجل بايرن ميونخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا - وتلقى هدفًا أكثر، وهو ما كان له أيضًا علاقة بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعًا الأسبوع الماضي، تسبب بخطأ فادح في هدف 0:1 وكان له أيضًا نصيب في 1:2. أما 2:3 فنتجت عن سلسلة من الأخطاء، كان من ضمنها أيضًا دايوت أوباميكانو الذي كان قويًا جدًا بخلاف ذلك.
"إنه أمر جيد جدًا عندما تتأهل على حساب ريال بانتصارين ومع ذلك يكون لديك الشعور بأننا ما زلنا نستطيع التحسن"، قال كيميش، الذي بتوجيهه هذا النقد المفاجئ إلى حد ما في هذه الحالة، انزلق نوعًا ما إلى دور ماتياس زامر."""
بايرن ميونخ: جوشوا كيميش يقلّد ماتياس زامر"""
يُعرف المدير الرياضي السابق لبايرن ميونخ (والمستشار الحالي لبوروسيا دورتموند) بأنه ينتقد بالضبط عندما يكون الجميع متعانقين وهم يهتفون. بعد أربعة أعوام ناجحة للغاية مع لقب دوري أبطال أوروبا وثلاث مشاركات في نصف النهائي، غادر سامر بايرن ميونخ في عام 2016. وقبل ذلك بقليل كان البافاريون قد فشلوا بشكل لا يقل درامية في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد، بعد التأهل الدراماتيكي ضد يوفنتوس الذي ذكره كيميش. في نهائي هذا العام في بودابست قد يحدث لقاء جديد، لكن أولاً ينتظر في نصف النهائي باريس سان جيرمان.
بالنسبة لكيميش، يُعد باريس سان جيرمان "الفريق الأكثر جاهزية" في أوروبا. وصرّح الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن بأن حامل اللقب الحالي هو المرشح الأوفر حظاً، رغم أن بايرن ميونخ فاز في مرحلة الدوري في نوفمبر خارج أرضه في باريس بنتيجة 2:1. بعد شوط أول رائع، حافظ البافاريون حينها، الذين كانوا منقوصين بسبب طرد دياز، على الفوز حتى النهاية في معركة دفاعية.
وبعد ذلك تذكّر كيميش بالمناسبة أيضاً المواجهة التي تبدو بالنسبة له شديدة التأثير مع يوفنتوس قبل عشرة أعوام - لكن ليس كما هذه المرة بمباراة الإياب الدراماتيكية. كان السؤال هو ما إذا كان الشوط الأول ضد باريس سان جيرمان هو الأفضل في فترته مع بايرن ميونخ. "نعم"، رأى كيميش. المنافس الوحيد: الشوط الأول في مباراة الذهاب ضد يوفنتوس 2016. في نصف النهائي المرتقب الآن ضد باريس سان جيرمان، من الأفضل أن يكون هناك كلا الأمرين: الجودة الفنية من مباراة الذهاب آنذاك ضد يوفنتوس والذهنية من مباراة الإياب."""