في الواقع، بدا لاعبو ميونخ إجمالًا أكثر تشتتًا، أقل هيمنة وأقل خطورة مما كانوا عليه في مباراة الذهاب. عانى اللاعبون الأربعة في الخط الهجومي لفترة طويلة، وهو ما كان له أيضًا علاقة بتغييرات أجراها مدرب ريال ألفارو أربيلوا. الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي بدأ بشكل مفاجئ بعض الشيء، كان قد أحكم السيطرة على ميخائيل أوليسه بشكل أفضل مما فعل ألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وبناءً على ذلك، بدا الأمر مفاجئًا بعض الشيء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار أوليسه لاعب المباراة.

في مدريد، لم تكن النتيجة وحدها، بل أيضًا قيمة xG قد تحدثت لصالح لاعبي ميونخ (2,9 مقابل 2,2). في مباراة الإياب كانت هنا 2,3 مقابل 2,1 لصالح ريال. وبالتالي سجل بايرن ميونخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا - وتلقى هدفًا أكثر، وهو ما كان له أيضًا علاقة بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعًا الأسبوع الماضي، تسبب بخطأ فادح في هدف 0:1 وكان له أيضًا نصيب في 1:2. أما 2:3 فنتجت عن سلسلة من الأخطاء، كان من ضمنها أيضًا دايوت أوباميكانو الذي كان قويًا جدًا بخلاف ذلك.

"إنه أمر جيد جدًا عندما تتأهل على حساب ريال بانتصارين ومع ذلك يكون لديك الشعور بأننا ما زلنا نستطيع التحسن"، قال كيميش، الذي بتوجيهه هذا النقد المفاجئ إلى حد ما في هذه الحالة، انزلق نوعًا ما إلى دور ماتياس زامر.

