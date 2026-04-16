استقبال هستيري أثناء الإحماء، وعند صافرة البداية كانت هناك لوحة جماهيرية هائلة في المنعطف الجنوبي: صنع مشجعو بايرن ميونخ إطارًا يليق بالمناسبة، ورسم اللاعبون داخله لوحة معركة. ثلاث مرات تأخر الميونخيون في النتيجة، وثلاث مرات أدركوا التعادل. كان هدف لويس دياز للتعادل 3:3 في الدقيقة 89 بمثابة التأهل، بل إن مايكل أوليس سجل في الوقت بدل الضائع هدف الفوز أيضًا. وفي الوقت نفسه، نال إدواردو كامافينغا وأردا غولر من ريال بطاقة حمراء. وبينما كان المدريديون يحاصرون طاقم التحكيم، احتفل الميونخيون أمام المنعطف الجنوبي بالتأهل إلى نصف النهائي."""
يتقمص جوشوا كيميش في بايرن ميونخ دور رئيس سابق - ويتحدث مجددًا عن يوفنتوس!
- """
سُئِل جوشوا كيميش بعد ذلك عمّا إذا كانت تلك أكثر ليلة في دوري أبطال أوروبا عاطفية منذ وصوله إلى بايرن ميونخ عام 2015. فكّر لاعب خط الوسط الاستراتيجي البالغ من العمر 31 عامًا للحظة. لم يخطر بباله سوى مباراة واحدة مماثلة: إياب دور الـ16 ضد يوفنتوس تورينو عام 2016، عندما قلب البافاريون تأخرهم المبكر 0:2 في النهاية في الوقت الإضافي إلى فوز 4:2. وقال كيميش: "وإلا فقد كانت لديّ الكثير من الأمسيات العاطفية التي سارت في الاتجاه الآخر". "لذلك أنا سعيد جدًا لأننا حسمنا الأمر."
كان كيميش محقًا في كونه راضيًا للغاية عن النتيجة والعقلية ضد ريال مدريد. لكنه في الوقت نفسه، وبشكل مدهش وصريح، ينتقد أيضًا الأداء الرياضي لفريقه. وقال كيميش: "عمومًا لم تكن مباراة على مستوى عالٍ". "إذا نظرت إلى الأداء، فهذا لم يكن من بين مبارياتنا الأفضل. هناك الكثير لتحسينه.""""
يتراجع نادي بايرن ميونخ مقارنةً بمباراة الذهاب"""
في الواقع، بدا لاعبو ميونخ إجمالًا أكثر تشتتًا، أقل هيمنة وأقل خطورة مما كانوا عليه في مباراة الذهاب. وقد عانى اللاعبون الأربعة في الخط الهجومي لفترة طويلة، وهو ما كان له أيضًا علاقة بتغييرات أجراها مدرب ريال ألفارو أربيلوا. الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي بدأ بشكل مفاجئ إلى حد ما، كان قد أحكم السيطرة على ميخائيل أوليسه بشكل أفضل مما فعل ألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وبناءً على ذلك، بدا الأمر مفاجئًا إلى حد ما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار أوليسه لاعب المباراة.
في مدريد، لم تكن النتيجة وحدها، بل أيضًا قيمة xG قد تحدثت لصالح لاعبي ميونخ (2,9 مقابل 2,2). وفي مباراة الإياب كانت هنا 2,3 مقابل 2,1 لصالح ريال. وبالتالي سجل بايرن ميونخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا - وتلقى هدفًا أكثر، وهو ما كان له أيضًا علاقة بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعًا الأسبوع الماضي، تسبب بخطأ فادح في هدف 0:1 وكان له أيضًا نصيب في 1:2. أما 2:3 فنتجت عن سلسلة من الأخطاء، كان من ضمنها أيضًا دايو أوباميكانو الذي كان قويًا جدًا بخلاف ذلك.
"إنه أمر جيد جدًا عندما تتأهل أمام ريال بانتصارين ومع ذلك يكون لديك الشعور بأننا ما زلنا قادرين على التحسن"، قال كيميش، الذي بتلك الانتقادات المفاجئة إلى حد ما في هذه الحالة انزلق نوعًا ما إلى دور ماتياس زامر."""
بايرن ميونخ: جوشوا كيميش يقلّد ماتياس زامر"""
يُعرف المدير الرياضي السابق لبايرن ميونخ (والمستشار الحالي لبوروسيا دورتموند) بأنه ينتقد تحديدًا عندما يكون الجميع متعانقين وهم يهتفون فرحًا. بعد أربعة أعوام ناجحة للغاية مع لقب دوري أبطال أوروبا وثلاث مشاركات في نصف النهائي، غادر سامر بايرن ميونخ في عام 2016. وقبل ذلك بقليل كان البافاريون، بعد التأهل الدراماتيكي على حساب يوفنتوس الذي ذكره كيميش، قد خرجوا بصورة لا تقل درامية في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد. وفي نهائي هذا العام في بودابست قد يحدث لقاء جديد، لكن أولًا ينتظر في نصف النهائي باريس سان جيرمان.
بالنسبة لكيميش، يُعد باريس سان جيرمان "الفريق الأكثر جاهزية" في أوروبا. وصرّح الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن بأن حامل اللقب الحالي هو المرشح الأوفر حظًا، رغم أن بايرن ميونخ فاز في مرحلة الدوري في نوفمبر خارج أرضه في باريس بنتيجة 2:1. بعد شوط أول رائع، حافظ البافاريون حينها، الذين لعبوا منقوصين بسبب طرد دياز، على الفوز حتى النهاية في معركة دفاعية.
وبعد ذلك، تذكّر كيميش بالمناسبة أيضًا المواجهة التي تبدو بالنسبة له شديدة التأثير مع يوفنتوس قبل عشر سنوات - لكن ليس كما هذه المرة بالحديث عن مباراة الإياب الدراماتيكية. كان السؤال هو ما إذا كان الشوط الأول ضد باريس سان جيرمان هو الأفضل في فترته مع بايرن ميونخ. "نعم"، رأى كيميش ذلك. المنافس الوحيد: الشوط الأول في مباراة الذهاب ضد يوفنتوس 2016. وفي نصف النهائي المرتقب الآن ضد باريس سان جيرمان، من الأفضل أن يتوفر الأمران معًا: الجودة الفنية من مباراة الذهاب ضد يوفنتوس آنذاك والذهنية من مباراة الإياب."""