يتقمص جوشوا كيميش في بايرن ميونخ دور رئيس سابق - ويتحدث مجددًا عن يوفنتوس!

"""

في الواقع، بدا لاعبو ميونخ إجمالًا أكثر تشتتًا، أقل هيمنة وأقل خطورة مما كانوا عليه في مباراة الذهاب. وقد عانى اللاعبون الأربعة في الخط الهجومي لفترة طويلة، وهو ما كان له أيضًا علاقة بتغييرات أجراها مدرب ريال ألفارو أربيلوا. الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي بدأ بشكل مفاجئ إلى حد ما، كان قد أحكم السيطرة على ميخائيل أوليسه بشكل أفضل مما فعل ألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وبناءً على ذلك، بدا الأمر مفاجئًا إلى حد ما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار أوليسه لاعب المباراة.

في مدريد، لم تكن النتيجة وحدها، بل أيضًا قيمة xG قد تحدثت لصالح لاعبي ميونخ (2,9 مقابل 2,2). وفي مباراة الإياب كانت هنا 2,3 مقابل 2,1 لصالح ريال. وبالتالي سجل بايرن ميونخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا - وتلقى هدفًا أكثر، وهو ما كان له أيضًا علاقة بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعًا الأسبوع الماضي، تسبب بخطأ فادح في هدف 0:1 وكان له أيضًا نصيب في 1:2. أما 2:3 فنتجت عن سلسلة من الأخطاء، كان من ضمنها أيضًا دايو أوباميكانو الذي كان قويًا جدًا بخلاف ذلك.

"إنه أمر جيد جدًا عندما تتأهل أمام ريال بانتصارين ومع ذلك يكون لديك الشعور بأننا ما زلنا قادرين على التحسن"، قال كيميش، الذي بتلك الانتقادات المفاجئة إلى حد ما في هذه الحالة انزلق نوعًا ما إلى دور ماتياس زامر.

"""