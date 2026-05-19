يتطلع للعودة للمنتخب الإيطالي.. أنطونيو كونتي يستعد لمغادرة نابولي!

أدى شغور المنصب الفني في نابولي إلى اندلاع سباق محموم على خلافته، حيث برز كل من ماوريتسيو ساري وماسيميليانو أليجري كمرشحين رئيسيين. وفي حين أن وضع أليجري في نادي ميلان أصبح مهددًا بشدة بسبب خلافاته مع المستشار الأول زلاتان إبراهيموفيتش والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، يُقال أيضًا إن ساري على خلاف مع رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة (عبر La Lazio Siamo Noi) بشأن مستقبله بعد الهزيمة المؤلمة في ديربي روما، قال ساري: "لنلعب المباراة الأخيرة أولاً. في الوقت الحالي، لم يخبروني بأي شيء بخصوص الخطط المستقبلية. لم تعجبني الأوضاع هذا الموسم، لم يستمعوا إليّ على الإطلاق وأنا لست سعيداً جداً، وربما النادي ليس سعيداً أيضاً. دعونا ننهي الموسم ونرى ما إذا كان لديهم ما يقولونه لي".