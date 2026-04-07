وهكذا كان حارس مرمى بطل ألمانيا القياسي محور تقريرٍ في الصحيفة الرياضية الإسبانية ماركا بعنوان: "نوير يتراجع في يقظته". وجاء فيه، من بين أمور أخرى، أن ابن الأربعين عاماً "يسافر إلى مدريد محمّلاً بالكثير من علامات الاستفهام".
«يتراجع في يقظته»: الصحافة الإسبانية تشكّك في حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير
في مواجهة دوري الأبطال مساء الثلاثاء، كان نوير ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن، رغم أنه ظهر في بعض الأحيان هذا الموسم بصورة غير موفقة. لكن في مباراة ذهاب ربع النهائي، أصبح نوير بطل اللقاء، وبفضل عدة تصديات رائعة حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في المباراة. إلا أن الأمور لم تسر جميعها كما أراد.
فعند عودته بعد تعافيه من الإصابة في نهاية الأسبوع الماضي أمام فرايبورغ ارتكب هفوة مثلًا في الهدف المؤقت 2:0 لأصحاب الأرض، عندما لم يُبعد ركلة ركنية بالشكل الكافي وأبعدها مباشرة إلى أقدام لاعب الخصم لوكاس هولر. ولم يتمكن البافاريون من قلب التأخر إلى فوز 3:2 إلا بفضل نهاية قوية للمباراة.
نوير أخطأ في آخر مواجهة لبايرن مع ريال مدريد
كان نوير قد تصدّر المشهد أيضًا في آخر مواجهة مباشرة بين «البلانكوس» وبايرن. حينها، وبعد التعادل 2:2 في لقاء الذهاب، كان النادي البافاري متقدمًا 1:0 في الإياب بفضل تصديات قوية للحارس البالغ من العمر 40 عامًا، قبل أن يترك قبل دقائق قليلة من النهاية تسديدة تبدو غير خطيرة من فينيسيوس جونيور ترتد من يديه. استغل مهاجم ريال مدريد خوسيلو ذلك وسجّل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة أحرز الإسباني هدف الفوز أيضًا.
غير أن المدرب فينسنت كومباني اصطفّ مؤخرًا بشكل واضح إلى جانب حارسه الأول، مؤكدًا أنه لا يزال يراه «على أعلى مستوى». وقال البلجيكي: «في سن الأربعين ما يزال المرء شابًا. الأهم هو الجوع».
وخلال الموسم الجاري، غاب نوير مرارًا بسبب إصابات طويلة نسبيًا، وكان البديل يوناس أوربيغ يتولى المهمة عادة بدلًا من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا. لكن أوربيغ اضطر مؤخرًا هو الآخر للغياب بسبب إصابة في المحفظة المفصلية تعرّض لها مع المنتخب الألماني.