كان نوير قد تصدّر المشهد أيضًا في آخر مواجهة مباشرة بين «البلانكوس» وبايرن. حينها، وبعد التعادل 2:2 في لقاء الذهاب، كان النادي البافاري متقدمًا 1:0 في الإياب بفضل تصديات قوية للحارس البالغ من العمر 40 عامًا، قبل أن يترك قبل دقائق قليلة من النهاية تسديدة تبدو غير خطيرة من فينيسيوس جونيور ترتد من يديه. استغل مهاجم ريال مدريد خوسيلو ذلك وسجّل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة أحرز الإسباني هدف الفوز أيضًا.

غير أن المدرب فينسنت كومباني اصطفّ مؤخرًا بشكل واضح إلى جانب حارسه الأول، مؤكدًا أنه لا يزال يراه «على أعلى مستوى». وقال البلجيكي: «في سن الأربعين ما يزال المرء شابًا. الأهم هو الجوع».

وخلال الموسم الجاري، غاب نوير مرارًا بسبب إصابات طويلة نسبيًا، وكان البديل يوناس أوربيغ يتولى المهمة عادة بدلًا من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا. لكن أوربيغ اضطر مؤخرًا هو الآخر للغياب بسبب إصابة في المحفظة المفصلية تعرّض لها مع المنتخب الألماني.