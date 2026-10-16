يتدرب في برشلونة .. تطورات مهمة في مستقبل موهبة مانشستر يونايتد جابرييل

وجود اللاعب في برشلونة أثار بشكل طبيعي التكهنات حول انتقال محتمل إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو. لكن محيطه يمنح الأولوية أيضًا لصحته النفسية وخصوصيته في وقت يهيمن فيه اسمه على عناوين الصحف الرياضية والنقاشات الإذاعية. وبالعمل في بيئة مألوفة مثل كاستيلديفيلس، يمكن لجابرييل أن يركّز بشكل كامل على احتياجاته الكروية بعيدًا عن الضغط والصخب المباشر الذي كان سيلازمه في مانشستر أو مدريد.
وفي حين أثارت المشاهدات الحالية ضجة كبيرة، فإن ارتباط جابرييل بالمنطقة ليس أمرًا جديدًا على الإطلاق. فلاعب الوسط كان زائرًا منتظمًا لكاستيلديفيلس كل صيف منذ أن كان في الثامنة من عمره، ما جعل المدينة بمثابة منزل ثانٍ يشعر فيه بالراحة والاسترخاء. وقد لعب هذا الاعتياد دورًا كبيرًا في قراره اختيار المنطقة قاعدة لتدريباته بعد أن قرر عدم مواصلة مسيرته مع أكاديمية مانشستر يونايتد.
ويمتد تاريخه في كاتالونيا إلى أرض الملعب أيضًا، إذ شارك في بطولة MIC المرموقة على كوستا برافا في أبريل 2025. وخلال تلك المنافسة، قدّم لمحات عدة من الجودة الفنية الرفيعة التي دفعت الكشافين إلى مقارنته بأعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة. وعلى مر السنوات، تم رصده أيضًا في ملعب سبوتيفاي كامب نو كمشاهد، حيث قام بجولات داخل الملعب والتقى بنجوم برشلونة الحاليين مثل لامين يامال.