على الرغم من بقائه من دون هزيمة في الدوري البرتغالي منذ توليه المسؤولية خلفاً لبرونو لاج في سبتمبر 2025، فإن سجل مورينيو المتمثل في 16 فوزاً وسبعة تعادلات في 23 مباراة لم يكن كافياً لمجاراة المتصدرين. يحتل بنفيكا حالياً المركز الثالث، متأخراً بسبع نقاط عن بورتو وبفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة، علماً أن الأخير لا يزال يملك مباراة مؤجلة حاسمة.

وعن قرارات التشكيلة الصعبة المقبلة، أضاف مورينيو: "عليّ أن أفكر بعناية، بشكل جماعي، لأنني في هذه اللحظة كنت أريد التوقف عن إشراك بعض اللاعبين، لكن هناك قيم أعلى على المحك. إنهم أصول، حتى لو لم أكن أريد الاستمرار مع بعضهم. على الصعيد الرياضي، الهدف الممكن تحقيقه هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على نتائج أخرى.

"[لكن] نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بكل المباريات، لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. يجب على سبورتينغ أن يهدر نقطتين إضافيتين. لا يزال الأمر ممكناً، وقد يتعادل سبورتينغ حتى. حسناً، نحن لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يشرّف بنفيكا بأي شكل أو مسيرة أيٍّ منا."