AFP
يتحدث جوزيه مورينيو عن مستقبله مع بنفيكا بعد موسم بلا ألقاب أصبح شبه مؤكد
مورينيو يوضح خططه المستقبلية
بعد تعادل مخيب للآمال أمام كازا بيا، تناول مورينيو الادعاء الذي طرحه الصحفي روي سانتوس على سي إن إن البرتغال بأن خورخي مينديز قد نصحه بترك بنفيكا. ورغم الإيحاءات بأن وكيل أعماله الخارق يحثه على الابتعاد عن المنصب، سارع المدرب البرتغالي إلى تأكيد التزامه بالنسور. وبعقدٍ يمتد حتى يونيو 2027، شدد مورينيو على أنه لا يزال يسيطر بالكامل على مصيره المهني، مع الإقرار بحدوث تحول كبير في أهداف الموسم.
"المميّز" يصمد بثبات
عندما سُئل عن الشائعات حول رحيل مُدبَّر، كان مورينيو صريحاً على نحوٍ معهود بشأن استقلاليته ورغبته الشخصية في إنهاء مشروعه مع النادي.
وخلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة، قال مورينيو: "إذا حدث شيء خلال المباراة، فلا أعلم. لم يحدث شيء قبل المباراة. خورخي مينديز هو وكيلي، لكنني أنا من يتخذ قراري بنفسي. قراري هو أنني أود الاستمرار في بنفيكا."
سباق اللقب بات شبه محسوم لبنفيكا
على الرغم من بقائه من دون هزيمة في الدوري البرتغالي منذ توليه المسؤولية خلفاً لبرونو لاج في سبتمبر 2025، فإن سجل مورينيو المتمثل في 16 فوزاً وسبعة تعادلات في 23 مباراة لم يكن كافياً لمجاراة المتصدرين. يحتل بنفيكا حالياً المركز الثالث، متأخراً بسبع نقاط عن بورتو وبفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة، علماً أن الأخير لا يزال يملك مباراة مؤجلة حاسمة.
وعن قرارات التشكيلة الصعبة المقبلة، أضاف مورينيو: "عليّ أن أفكر بعناية، بشكل جماعي، لأنني في هذه اللحظة كنت أريد التوقف عن إشراك بعض اللاعبين، لكن هناك قيم أعلى على المحك. إنهم أصول، حتى لو لم أكن أريد الاستمرار مع بعضهم. على الصعيد الرياضي، الهدف الممكن تحقيقه هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على نتائج أخرى.
"[لكن] نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بكل المباريات، لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. يجب على سبورتينغ أن يهدر نقطتين إضافيتين. لا يزال الأمر ممكناً، وقد يتعادل سبورتينغ حتى. حسناً، نحن لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يشرّف بنفيكا بأي شكل أو مسيرة أيٍّ منا."
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بعد خروجهم من ملحق الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وإقصائهم من ربع نهائي كأس البرتغال على يد بورتو، بات بنفيكا الآن يقاتل على جبهة واحدة فقط. ورغم أنهم لم يخرجوا بعد حسابيًا من معادلة لقب الدوري البرتغالي، فإن تجاوز كلٍّ من سبورتينغ وبورتو سيتطلب سلسلة مذهلة من النتائج.
سيعود فريق مورينيو إلى اللعب على أرضه أمام ناسيونال في 12 أبريل.