يبرز مانشستر يونايتد كـ"المنافس الأوفر حظاً" للتعاقد مع لاعب خط وسط المنتخب الأمريكي تايلر آدامز، في الوقت الذي حدد فيه بورنموث سعره المطلوب بـ45 مليون جنيه إسترليني

مانشستر يونايتد ليس هو النادي الوحيد من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يراقب لاعب ليدز يونايتد السابق. فوفقاً للتقارير، يراقب كل من ليفربول وتشيلسي الوضع في ملعب فيتاليتي، إدراكاً منهما أن آدامز يتمتع بالخبرة في الدوري الممتاز والانضباط التكتيكي اللازمين للاندماج مباشرة في نظام الضغط العالي.

على الرغم من الاهتمام من لندن وميرسيسايد، يُعتبر الشياطين الحمر حالياً المرشح الأوفر حظاً للتعاقد معه. وقد أعجب الكشافون بمستوىلياقته البدنية مؤخراً، مشيرين إلى سلاسة اندماجه في تشكيلة أندوني إيراولا بعد تعافيه من إصابة في الرباط الداخلي للركبة في أواخر العام الماضي.