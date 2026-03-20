يبدو رحيم ستيرلينج «أكثر نشاطًا» و«حماسًا» في الوقت الذي يرى فيه روبن فان بيرسي أن الجناح سيضطلع بدور رئيسي في فريق فينورد

انتقل ستيرلينغ إلى فينورد كلاعب حر خلال فترة الانتقالات في يناير. وقد خاض حتى الآن أربع مباريات مع الفريق الهولندي، ويبدو أن مدة مشاركته في المباريات تتزايد بشكل مطرد. جاءت أول مشاركتين له كبديل، في الفوز 2-1 على تيلستار والهزيمة 2-0 أمام توينتي؛ كما لعب 63 دقيقة في التعادل 3-3 مع ناك بريدا، قبل أن يسجل تمريرة حاسمة ضد إكسلسيور في الفوز الأخير 2-1 الأسبوع الماضي.

الآن، أصدر فان بيرسي، المهاجم السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد، تحديثًا حول لياقة الجناح، مؤكدًا أنه يقترب من القدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة كل أسبوع، كما أشاد بقدرته على توجيه اللاعبين الشباب.

ووفقًا لموقع Per Ed.NL، قال: "أصبح أكثر نشاطًا في تحركاته. رأيتم ذلك يوم الأحد من خلال تمريرته الحاسمة ومراوغاته. وهو يواصل على هذا المنوال. يتحدث أكثر فأكثر مع اللاعبين في الملعب عن الفترة التي قضاها في إنجلترا. ترونه ينمو في هذا المجال. من المهم أن يضطلع بهذا الدور".