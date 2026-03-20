AFP
ترجمه
يبدو رحيم ستيرلينج «أكثر نشاطًا» و«حماسًا» في الوقت الذي يرى فيه روبن فان بيرسي أن الجناح سيضطلع بدور رئيسي في فريق فينورد
تحديث فان بيرسي بشأن ستيرلينغ
انتقل ستيرلينغ إلى فينورد كلاعب حر خلال فترة الانتقالات في يناير. وقد خاض حتى الآن أربع مباريات مع الفريق الهولندي، ويبدو أن مدة مشاركته في المباريات تتزايد بشكل مطرد. جاءت أول مشاركتين له كبديل، في الفوز 2-1 على تيلستار والهزيمة 2-0 أمام توينتي؛ كما لعب 63 دقيقة في التعادل 3-3 مع ناك بريدا، قبل أن يسجل تمريرة حاسمة ضد إكسلسيور في الفوز الأخير 2-1 الأسبوع الماضي.
الآن، أصدر فان بيرسي، المهاجم السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد، تحديثًا حول لياقة الجناح، مؤكدًا أنه يقترب من القدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة كل أسبوع، كما أشاد بقدرته على توجيه اللاعبين الشباب.
ووفقًا لموقع Per Ed.NL، قال: "أصبح أكثر نشاطًا في تحركاته. رأيتم ذلك يوم الأحد من خلال تمريرته الحاسمة ومراوغاته. وهو يواصل على هذا المنوال. يتحدث أكثر فأكثر مع اللاعبين في الملعب عن الفترة التي قضاها في إنجلترا. ترونه ينمو في هذا المجال. من المهم أن يضطلع بهذا الدور".
آمال ستيرلينغ في هولندا
كما أقر فان بيرسي بأن ستيرلينج كان مستاءً من استبداله في المباراة التي خاضها الفريق ضد نادي NAC، لكنه يرى أن ذلك يدل على شغف الجناح باللعبة.
وأضاف: "كان محبطًا في مباراة ناك لأنه تم استبداله بعد ساعة من اللعب. أعتقد أن هذا أمر جيد بطريقة ما، فهذه هي الحماسة التي بداخله والتي تجعله يرغب في اللعب. في المباراة السابقة لعب 80 دقيقة. لم يعد هناك حدود لعدد الدقائق التي يلعبها".
واعترف ستيرلينج نفسه بذلك، مضيفاً: "شعرت أنني في حالة جيدة بما يكفي للاستمرار، لكن هذا قرار المدرب. كل لاعب يريد البقاء في الملعب. تريد البقاء في الملعب. ومن المفهوم أن هذا ليس ممكناً بعد. إنها خطوة جديدة أخرى في الاتجاه الصحيح".
وأضاف: "كنا نرغب في الفوز. لدينا مشاعر مختلطة بشأن الأداء. كان متبايناً للغاية، لكنه كان جيداً جداً في بعض الأوقات. أريد العودة إلى مستواي القديم. كان هجوماً جيداً من جانبنا. علينا مواصلة العمل عليه، وسيتبع ذلك المزيد".
دفاع فان بيرسي عن ستيرلينغ
وقد تعرض ستيرلينج بالفعل لانتقادات خلال فترة وجوده في هولندا، حيث كان المحللون الهولنديون يتساءلون باستمرار عما إذا كان الجناح قادراً على اللعب في الدوري الهولندي الممتاز بعد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر عقب تجربته السيئة مع تشيلسي.
لكن فان بيرسي سارع للدفاع عن الجناح قائلاً: "أعتقد أن هذه الانتقادات في غير محلها. إذا نظرت إلى السياق، ومن أين أتى وما حققه بالفعل، فستجد أنه لم يتدرب مع أي فريق منذ شهور. أفهم أن هناك توقعات. ما حققه هو أمر استثنائي. إنه لاعب من الطراز الأول فاز بكل شيء تقريبًا. ثم انتقاده بهذه الطريقة بناءً على نصف ساعة... أعتقد أن هذا في غير محله تمامًا. أنتم لا تفهمون الأمر على الإطلاق."
كما ناشد النقاد منحه بعض الوقت، مضيفًا: "من المسموح دائمًا (تحليل الأداء)، لكنني أقول إنه من الأفضل الانتظار ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى. إذا وجدت بعد ذلك أنه لا يقدم الأداء المطلوب ويمكنك دعم هذا الرأي، عندها أقول: حسنًا، لديك وجهة نظر. لكن إصدار آراء قوية كهذه بناءً على نصف ساعة، أعتقد أن هذا غير لائق."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه فينورد فريق أياكس في مباراة حاسمة هذا الأسبوع. ويحتل فريق فان بيرسي المركز الثاني في الدوري الهولندي، رغم أنه يتأخر بـ 16 نقطة عن المتصدر بي إس في أيندهوفن. أما أياكس، فيحتل المركز الرابع، متأخراً بخمس نقاط عن فينورد؛ وتعد هذه المباراة حاسمة في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
