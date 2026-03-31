يبدو أن سيني لامينز يوجه انتقادًا خفيًا لروبن أموريم، في الوقت الذي يثني فيه حارس مرمى مانشستر يونايتد على مايكل كاريك
تأثير كاريك
تحدث لامينز بصراحة عن التحول الإيجابي الذي طرأ على الأجواء والأداء في كارينغتون منذ تولي كاريك دفة الأمور. حقق مانشستر يونايتد سلسلة نتائج رائعة تحت قيادة لاعب الوسط السابق المحبوب، حيث سجل سبع انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط في عشر مباريات، وهي سلسلة يعزوها لامينز إلى الابتعاد عن الخطط التكتيكية المفرطة في التعقيد.
وقال لـ"ذا أثليتيك": "أول شيء، منذ اليوم الأول، كان قدرته (كاريك) على توضيح كل شيء بشكل واضح وتقديم رسالة مباشرة. لم يجعل الأمر صعبًا جدًا أو معقدًا جدًا بالنسبة لنا"، في تصريح يمكن تفسيره على أنه انتقاد لمطالب أموريم التكتيكية الصارمة.
اضطراب تكتيكي
اشتهر المدرب البرتغالي بتشبثه بنظام دفاعي معين يعتمد على ثلاثة مدافعين دون وجود جناحين طبيعيين، الأمر الذي غالبًا ما جعل اللاعبين يجدون صعوبة في التكيف. وأشار لامينز إلى أن مثل هذه التعقيدات غالبًا ما تؤدي إلى إحداث انقسام داخل غرفة الملابس، مما يعيق قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن.
قال لامينز: "أحيانًا، يضع المدربون خطة معقدة للغاية، ثم لا يتقبلها بعض اللاعبين ويصعب الوصول إلى مستوى متساوٍ بين الجميع". "لكن منذ المباراة الأولى، كان من الواضح تمامًا ما يريده [كاريك]. لم يكن يطلب أشياء صعبة للغاية، لكنه كان قادرًا أيضًا على تمكين لاعبينا من إظهار قدراتهم. في الخلف، عدم استقبال الأهداف هو أحد أهم الأمور، ومن ثم يمكن للاعبينا في الأمام أن يصنعوا الفارق. ربما هذا هو ما كان يعمل بشكل أفضل".
الاستقرار الدفاعي و"الوحش" هاري ماجواير
كان أحد العناصر الأساسية في ثورة كاريك هو العودة إلى تشكيلة الدفاع الرباعية التقليدية، وهي خطوة يعتقد لامينز أنها جلبت الإيقاع الذي كانت خط الدفاع في أمس الحاجة إليه. أصبح من الصعب للغاية اختراق دفاع مانشستر يونايتد، الذي نادراً ما يستقبل أهدافاً مبكرة، وهو ما يؤكد الحارس أنه كان «حجر الأساس» لاستعادة ثقة الفريق على أرض الملعب.
وأشار لامينز إلى أن "مايكل منحنا ثقة كبيرة واستقراراً كبيراً من الخلف". كما خصّص ثناءً خاصاً لأحد حاميه الأساسيين في قلب الدفاع. "في بداية الموسم، كان هناك لاعبان مصابان وبعض المدافعين يأتون ويذهبون. كان من الصعب الحصول على الإيقاع. كانت المباريات الأخيرة أفضل أيضاً. على سبيل المثال، مع وجود (المدافع) هاري ماجواير أمامي، فهو أيضًا لاعب قوي، لذا من الجيد دائمًا وجوده هناك".
الاختبار الحقيقي للاتساق
يحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن قدراته ستخضع لاختبار صعب خلال سلسلة من سبع مباريات متتالية ضد فرق مثل ليدز وتشيلسي وليفربول، في ختام موسم 2025-2026. تعد هذه الفترة الحاسمة بمثابة الاختبار الحقيقي لذكاء كاريك التكتيكي ومستوى لامينز المتميز، حيث يضع رباطة جأش الحارس الشاب في موقع الخلف الطبيعي لتيبو كورتوا على المدى الطويل في المنتخب البلجيكي.