يبدو أن جينارو غاتوزو سيحمل عواقب الفشل الأخير لإيطاليا في كأس العالم، مع ظهور اسمين بارزين كمرشحين لخلافة أسطورة نادي ميلان

مع بدء الاتحاد الإيطالي لعملية إعادة البناء الشاقة، برز اسمان من العمالقة بالفعل كمرشحين رئيسيين لتولي زمام الأمور. وتشير تقارير من قناة «سكاي إيطاليا» إلى أن أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري هما الاسمان اللذان يتصدران قائمة المرشحين المفضلين لدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC). ويتمتع كلا المدربين بالسجل الحافل بالإنجازات المطلوب للتعامل مع ضغوط العمل مع المنتخب الوطني، رغم أن كلاهما مرتبط حاليًا بأندية كبرى. كونتي، الذي أشرف سابقاً على حملة موثوقة للغاية في يورو 2016 مع الأزوري، يقود حالياً نابولي، بينما عاد أليجري إلى دكة البدلاء في ميلان. وفي حين أن مالكي الناديين، أوريليو دي لورينتيس وجيري كاردينال، قد يترددان في التخلي عن مدربيهما في منتصف المشروع، فإن إغراء القميص الأزرق ومهمة إعادة البناء طويلة الأمد قد يكون من الصعب على أي من المدربين رفضها.