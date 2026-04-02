يبدو أن جينارو غاتوزو سيحمل عواقب الفشل الأخير لإيطاليا في كأس العالم، مع ظهور اسمين بارزين كمرشحين لخلافة أسطورة نادي ميلان
نهاية الطريق لغاتوسو وبوفون
بدأت تداعيات كارثة الثلاثاء في زينيكا، ويبدو أن الضحية الأولى هي المدرب. وعلى الرغم من الدعم العلني الذي أبداه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا في البداية، فإن واقع الحال يشير إلى رحيل لا مفر منه. تولى أسطورة ميلان منصب المدير الفني خلفًا للوتشيانو سباليتي في يونيو الماضي، وكان مهمته قيادة الفريق إلى أمريكا الشمالية، لكن هذا الهدف لم يتحقق على الإطلاق. ومن المتوقع أيضًا رحيل جانلويجي بوفون. ومن المقرر أن يترك الحارس الأسطوري، الذي شغل منصب رئيس الوفد منذ أغسطس 2023، منصبه جنبًا إلى جنب مع جاتوزو.
اثنان من العمالقة ضمن القائمة المختصرة
مع بدء الاتحاد الإيطالي لعملية إعادة البناء الشاقة، برز اسمان من العمالقة بالفعل كمرشحين رئيسيين لتولي زمام الأمور. وتشير تقارير من قناة «سكاي إيطاليا» إلى أن أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري هما الاسمان اللذان يتصدران قائمة المرشحين المفضلين لدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC). ويتمتع كلا المدربين بالسجل الحافل بالإنجازات المطلوب للتعامل مع ضغوط العمل مع المنتخب الوطني، رغم أن كلاهما مرتبط حاليًا بأندية كبرى. كونتي، الذي أشرف سابقاً على حملة موثوقة للغاية في يورو 2016 مع الأزوري، يقود حالياً نابولي، بينما عاد أليجري إلى دكة البدلاء في ميلان. وفي حين أن مالكي الناديين، أوريليو دي لورينتيس وجيري كاردينال، قد يترددان في التخلي عن مدربيهما في منتصف المشروع، فإن إغراء القميص الأزرق ومهمة إعادة البناء طويلة الأمد قد يكون من الصعب على أي من المدربين رفضها.
تصاعد الضغوط السياسية على قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
امتدت الأزمة إلى ما هو أبعد من الملعب، لتصل إلى أعلى مستويات الحكومة الإيطالية. وقد أعرب وزير الرياضة أندريا أبودي عن انتقاداته بصراحة، داعياً إلى إصلاح شامل للنظام. وقد أشار مؤخراً إلى أنه: "من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء، ويجب أن تبدأ هذه العملية بتجديد قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)". إن الشعور بالخجل الوطني واضح للعيان، حيث يرى الكثيرون أن هذا يمثل فشلًا لكامل هيكل كرة القدم في إيطاليا. ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل، تتزايد الضغوط على جرافينا للاستقالة. بل إن رئيس نادي لاتسيو والسيناتور كلاوديو لوتيتو قد أطلق عريضة رسمية في مجلس الشيوخ لإجبار القيادة على التغيير.
ما هي الخطوة التالية لفريق الأزوري؟
أياً كان من سيتولى زمام الأمور خلف غاتوزو، فسيواجه مهمة جبارة تتمثل في إعادة بناء تشكيلة الفريق التي تضررت بشدة. تراجع إيطاليا في التصنيف العالمي وفقدانها لمكانتها الدولية جعلت هذه المهمة واحدة من أصعب المهام في عالم كرة القدم. يجب على الاتحاد أن يتحرك بسرعة لتعيين خليفة، سواء كان ذلك بعودة كونتي أو بتولي أليجري منصبه الدولي الأول. مع مستقبل كرة القدم الإيطالية المعلق في الميزان، سيكون التعيين القادم هو الأكثر أهمية في تاريخ البلاد الحديث.