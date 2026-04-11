كما أفاد خبير الانتقالات المرموق ساشا تافولييري، يُقال إن نادي بايرن ميونخ قد تواصل بالفعل مع مستشاري غوردون. ويُذكر أنه لدى حامل الرقم القياسي الألماني في عدد الألقاب لا يستبعدون حالياً، على الأقل، السعي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في الصيف.
يبدو أن أرسنال مستعد لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو من أجله! هل يدخل بايرن ميونخ سباق التعاقد مع لاعب دولي إنجليزي؟
يُعدّ ملف غوردون بوصفه لاعبًا هجوميًا سريعًا، قويًا في المراوغة وخطيرًا أمام المرمى، محلّ اهتمامٍ مبدئي لدى بايرن. وإضافة إلى ذلك، يستطيع الإنجليزي شغل جميع المراكز تقريبًا في الخط الأمامي، لكنه يُستخدم هذا الموسم في نيوكاسل في الغالب كجناح أيسر أو كمهاجم صريح.
وفي الصف الأول من هجوم بايرن، لا يرى النادي أي حاجة لإبرام تعاقدات جديدة بالنظر إلى الموسم الاستثنائي للتشكيلة الأساسية الحالية المكوّنة من مايكل أوليسيه، سيرج غنابري، لويس دياز وهاري كين. كما تتوفر بدائل عالية الجودة تتمثل في الموهبة الفذة لينارت كارل، وجمال موسيالا الذي تعافى مجددًا منذ بداية العام، ويُرجَّح أن يضغط الأخير أكثر من أجل دخول التشكيلة الأساسية عند عودته إلى أفضل مستوياته.
ومع ذلك، يُقال إن لدى بايرن أفكارًا لضم جناح أيسر جديد في الصيف، يمكنه أن يكون بديلًا لدياز ويوفّر بعض الراحة للكولومبي. كما تتكرر التكهنات بشأن بديل لكين في قلب الهجوم، وهنا يُطرح اسم دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس تورينو على ما يبدو.
ومن حيث المبدأ، لا يُفترض أن غوردون يمانع السعي للانتقال إلى ميونيخ - إلا أن نيوكاسل، بحسب تافولييري، لا يفكر حاليًا إطلاقًا في التخلي عن لاعب المنتخب الإنجليزي.
لن يتناسب انتقالٌ مكلفٌ لأنطوني غوردون مع استراتيجية بايرن ميونيخ
إضافة إلى ذلك، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان غوردون مستعدًا لتقبّل دور لاعب مُكمِّل. كما أن بايرن لن يكون على الأرجح مستعدًا لدفع كل هذا المبلغ من أجل لاعب بديل. ففي النهاية، يرتبط غوردون بعقد مع نيوكاسل حتى عام 2030، ويُقال إن «الماكبايز» يتصورون عند بيعه الحصول على مقابل انتقال يناهز 110 ملايين يورو.
كما أن غوردون مطلوب على ما يبدو لدى كبار الأندية الإنجليزية الغنية. ففي أواخر فبراير، أفادت صحيفة ذا صن بأنه إلى جانب ليفربول، يمدّ أرسنال أيضًا خيوطه نحو اللاعب الهجومي. وبحسب التقرير، فإن «الغانرز» مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو من أجل غوردون. وهو المبلغ نفسه الذي يُقال إن أستون فيلا سيطلبه مقابل مورغان روجرز، الذي يفترض أنه مطروح أيضًا في ميونخ وفقًا لصحيفة ميرور.
لكن مثل هذه الصفقات الباهظة لن تتناسب لدى بايرن مطلقًا مع استراتيجية التعاقدات المُفترَضة للمستقبل على المدى المتوسط، والتي يسعى فيها النادي بعد التجارب الإيجابية مع خريجي الأكاديمية مثل كارل أو ألكسندر بافلوفيتش إلى منح المواهب من داخل قطاع الناشئين فرصًا أكبر للمشاركة وتهيئتهم تدريجيًا لأعلى مستوى. ويُعد فينسنت كومباني المدرب المثالي لذلك، إذ يضع مثلًا نُويل أسيكو العائد في الصيف من هانوفر 96 في الحسبان كخليفة لليون غوريتسكا الراحل في محور خط الوسط.
وباتباع مفهوم مشابه، يُقال إن بايرن يغازل أيضًا حلًا داخليًا كبديل مرغوب لدياز. فقد يتقمص أريجون إبراهيموفيتش، المُعار حتى نهاية الموسم إلى 1. إف سي هايدنهايم المرشح للهبوط، هذا الدور بعد عودته إلى شارع زابنر في الصيف . ويقدم ابن العشرين عامًا مستويات مقنعة في هايدنهايم، وهو لاعب أساسي بشكل ثابت مع النادي ويستطيع بذلك جمع خبرات قيّمة في البوندسليغا. ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد مع بايرن حتى عام 2027.
نيك فولتيماده يأتي في المؤخرة: أنطوني غوردون هو حاليًا المهاجم الصريح الأول في نيوكاسل
كان غوردون قد انتقل في مطلع عام 2023 مقابل 45.6 مليون يورو من إيفرتون إلى نيوكاسل. اللاعب المولود في ليفربول لفت الأنظار هذا الموسم على الساحة الدولية على وجه الخصوص، إذ سجل عشرة أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا. وقد شكّل خطورة، من بين آخرين، إلى جانب نيك فولتمايده، لكن غوردون في الآونة الأخيرة انتزع بشكل متزايد من اللاعب الدولي الألماني مكانه في قلب هجوم نيوكاسل.
ومع منتخب إنجلترا خاض غوردون حتى الآن 17 مباراة دولية (هدفان). وفي تصفيات كأس العالم أشركه المدرب الوطني توماس توخيل أحيانًا أساسيًا، وبالمجمل شارك في خمس مباريات في الطريق إلى النهائيات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل هدفًا في أكتوبر خلال الفوز 5:0 على لاتفيا. تبدو فرص غوردون جيدة للحصول على مكان في قائمة إنجلترا لكأس العالم، حيث سيواجه «الأسود الثلاثة» في دور المجموعات كرواتيا وغانا وبنما.
لاعبو خط الهجوم في نادي بايرن ميونخ
اللاعب
المركز
العمر
العقد حتى
جمال موسيالا
لاعب وسط هجومي
23
2030
لينارت كارل
لاعب وسط هجومي
18
2029
مايكل أوليس
جناح أيمن
24
2029
لويس دياز
جناح أيسر
29
2029
سيرج غنابري
لاعب وسط هجومي / جناح أيمن / جناح أيسر / مهاجم صريح
30
2028
هاري كين
مهاجم صريح
32
2027
نيكولاس جاكسون
مهاجم صريح
24
2026 (معار من تشيلسي)