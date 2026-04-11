يُعدّ ملف غوردون بوصفه لاعبًا هجوميًا سريعًا، قويًا في المراوغة وخطيرًا أمام المرمى، محلّ اهتمامٍ مبدئي لدى بايرن. وإضافة إلى ذلك، يستطيع الإنجليزي شغل جميع المراكز تقريبًا في الخط الأمامي، لكنه يُستخدم هذا الموسم في نيوكاسل في الغالب كجناح أيسر أو كمهاجم صريح.

وفي الصف الأول من هجوم بايرن، لا يرى النادي أي حاجة لإبرام تعاقدات جديدة بالنظر إلى الموسم الاستثنائي للتشكيلة الأساسية الحالية المكوّنة من مايكل أوليسيه، سيرج غنابري، لويس دياز وهاري كين. كما تتوفر بدائل عالية الجودة تتمثل في الموهبة الفذة لينارت كارل، وجمال موسيالا الذي تعافى مجددًا منذ بداية العام، ويُرجَّح أن يضغط الأخير أكثر من أجل دخول التشكيلة الأساسية عند عودته إلى أفضل مستوياته.

ومع ذلك، يُقال إن لدى بايرن أفكارًا لضم جناح أيسر جديد في الصيف، يمكنه أن يكون بديلًا لدياز ويوفّر بعض الراحة للكولومبي. كما تتكرر التكهنات بشأن بديل لكين في قلب الهجوم، وهنا يُطرح اسم دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس تورينو على ما يبدو.

ومن حيث المبدأ، لا يُفترض أن غوردون يمانع السعي للانتقال إلى ميونيخ - إلا أن نيوكاسل، بحسب تافولييري، لا يفكر حاليًا إطلاقًا في التخلي عن لاعب المنتخب الإنجليزي.