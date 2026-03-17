وفقًا لتقرير نشرته مجلة «سبورت بيلد»، يفكر «الرويال» في التخلي عن ستة لاعبين. ويأتي على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل اسم لاعب بايرن ميونيخ السابق ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم على أي حال، والذي عانى مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة من إصابات طويلة الأمد.
يبدو أن أحد نجوم بايرن ميونيخ السابقين يتصدر القائمة! الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد
علاوة على ذلك، لا يزال مستقبل اللاعب الدولي أنطونيو روديجر محاطًا بعلامة استفهام كبيرة. صحيح أن المدافع المركزي استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه غاب هو الآخر عدة مرات هذا الموسم لفترات طويلة بسبب الإصابة.
ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في نهاية يونيو، وعلى عكس ألابا، لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. ومن المقرر إجراء محادثات حول إمكانية استمرار التعاون في نهاية الموسم. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن يكون العودة إلى إنجلترا أحد الخيارات المطروحة.
كارفاخال وكامافينغا أيضًا على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد
ومن بين الأسماء الكبيرة الأخرى التي يُتوقع رحيلها، اللاعب المخضرم دانييل كارفاخال وإدواردو كامافينغا. وفي حين أن كل شيء يشير إلى رحيل الإسباني مجانًا بسبب انتهاء عقده، يبدو أن ريال مدريد يرغب في جني مبلغ لا بأس به من بيع الشاب الفرنسي.
وفقًا لما أوردته إذاعة ماركا، لن يضع النادي أي عقبات أمام كامافينغا إذا دفع نادٍ مهتم به المبلغ المطلوب. ويقال إن أندية إنجليزية تضع هذا اللاعب المتخصص في الدفاع على قائمتها، بينما يتوقع النادي في مدريد الحصول على حوالي 50 مليون يورو مقابل بيعه.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يغادر اللاعبان فيرلاند ميندي وفران غارسيا، اللذان لا يلعبان دوراً كبيراً في خطط ريال مدريد الحالية والمستقبلية. لم يشارك الظهيران الأيسران معاً سوى في 22 مباراة فقط هذا الموسم، ونادراً ما لعبوا أساسيين.
ريال مدريد: المباريات القادمة
التاريخ الخصم 17 مارس، الساعة 21:00 مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا) 22 مارس، الساعة 21:00 أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني) 4 أبريل، الساعة 16:15 آر سي دي مايوركا (الدوري الإسباني)
أسئلة الأكثر شيوعًا
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".