يبدو أن أحد أندية الدوري الألماني يتربص بالفعل: الكشف عن مطالبة تاريخية من دنيز أونداف بشأن راتبه في نادي شتوتغارت

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع أونداف، خلافًا للتوقعات، يُقال إن العديد من الأندية قد استعدت بالفعل، سواء من داخل البلاد أو خارجها. ويُذكر أن باير ليفركوزن من بين الأندية المهتمة، والتي يُقال إنها تنتظر فرصة التعاقد معه في حال فشل المفاوضات. خاصة وأن عقد أونداف ينتهي في عام 2027، مما يعني أنه يمكنه التفاوض على الانتقال مجانًا اعتبارًا من يناير المقبل. في المقابل، لا يبدو أن نادي بايرن ميونيخ مهتمًا به.

بمشاركته في 36 هدفاً في 39 مباراة رسمية، يعد أونداف أحد أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم. فقط هاري كين (1.33 هدف في المباراة الواحدة)، وكيليان مبابي (1.22)، ومايكل أوليسي (1.1)، ولويس دياز (1.03) هم الأكثر خطورة في التسجيل من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا. وقد أثار مؤخرًا جدلًا كبيرًا أن المدرب الوطني الألماني يوليان ناجلسمان لا يزال ينظر إليه على أنه لاعب بديل في المنتخب الألماني.

وقد جرت المحادثات حتى الآن بشكل إيجابي ومحترم، بما يتناسب مع أهمية أونداف للفريق. لكن الجانب المالي يتطلب مزيدًا من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.