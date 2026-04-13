وفقًا لمعلومات مجلة كيكر، سيناقش مجلس النادي صاحب الرقم القياسي في ألمانيا، برئاسة الرئيس هربرت هاينر، والرئيس الفخري أولي هونيس، والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينتس رومينيغه، إلى جانب التخطيط الإلزامي لانتقالات الصيف، أيضًا مستقبل الإدارة الحالية، عندما يعقد اجتماعه الدوري في نهاية مايو.
يبدو أن الخلافات تتزايد! مستقبل ماكس إيبرل في نادي بايرن ميونخ يبدو مفتوحًا تمامًا
اعتبارًا من 1 يوليو، ومع دخول عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن عامهم الأخير من العقد، من المقرر إجراء محادثات ملموسة بشأن مستقبلهم. ويُقال في كيكر إن الاستمرار في توظيف فرويند مطروح من حيث المبدأ. فالنادي راضٍ عن عمل النمساوي، الذي سيتولى مستقبلًا، إلى جانب رئيس حرم النادي يوخن زاور والرئيس الجديد لقطاع تطوير المواهب ميشائيل فيزينغر، شؤون مركز تطوير اللاعبين الشباب (NLZ).
غير أنه من المشكوك فيه أن يواصل فرويند العمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط إلى الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويُقال إن الخلافات تتزايد. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكلا ثنائيًا مشابهًا لهوينيس ورومينيغه. وبدلًا من ذلك، يصف كيكر الأمر بأنه «زواج قسري». وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، يُفترض ألا يتأثر الفريق بذلك. وفي البداية ينصبّ التركيز الكامل على القرارات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا (إياب ربع النهائي ضد ريال مدريد) وفي كأس ألمانيا (نصف النهائي ضد باير ليفركوزن).
ويقال إن معسكرين قد تشكّلا. فمن جهة يقف إيبرل ورئيس قسم الكشّافين نيلس شمادتكه، الذي يُفترض أن ورقة عمله قد مُدِّدت مؤخرًا حتى عام 2027 — ومن الجهة الأخرى فرويند ورفيق دربه منذ سنوات زاور، اللذان عملا معًا بشكل وثيق بالفعل في آر بي زالتسبورغ. وسبب الخلاف: بعد أن وقّع إيبرل مع بايرن بعد ستة أشهر من فرويند، بدأ تدريجيًا في تثبيت مقرّبين منه، ويُقال أيضًا إن لهم صلة بالمستشار مارك كوزيتسه. ومن بينهم ماركوس فاينتسيرل (المدير الرياضي لمركز تطوير اللاعبين الشباب، وينتهي عقده بعد الموسم)، وأندريه هيخلمن (كبير الكشّافين، وهو الآن في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريسه (كشّاف)، وكذلك شمادتكه.
لم يتحسّن الوضع المالي تحت قيادة إيبرل
ويُؤخذ على الثنائي إيبرل/فرويند أيضًا أن الوضع المالي لم يتحسن إلا بشكل محدود. وحتى في حال بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون من الصعب تقديم حصيلة إيجابية. فقد تقلّص حساب الودائع لأجل، كما شدّد هوينيس مرارًا. ومن الأسباب الرئيسية لذلك مفاوضات العقود المكلفة، والرواتب التي لم يُوفَّر منها إلا القليل، والمدفوعات الإضافية مثل مكافآت التوقيع وأتعاب الوكلاء عند إبرام الصفقات.
تقصيرات يتحمّل إيبرل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى. لذلك يبدو مستقبله مفتوحًا تمامًا. ويُتَّهم بأنه قدّم، على سبيل المثال، تنازلات كبيرة جدًا لدايو أوباميكانو وجمال موسيالا عند تمديد عقديهما. كما أنه لم ينجح في بيع اللاعبين المرشحين للرحيل. وبدلًا من ذلك، ليس من المستبعد إطلاقًا أن يعود جواو بالينيا (توتنهام هوتسبير)، وبرايان سرقسطة (روما)، وساشا بوي (غلطة سراي إسطنبول)، وألكسندر نوبل (شتوتغارت) بعد انتهاء إعاراتهم، ليعودوا عبئًا ماليًا على النادي.
إضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يكون جانب الإيرادات أقلّ لولا أن مجلس الرقابة وضع «فيتو» على التحركات المخطط لها في سوق الانتقالات. فعلى سبيل المثال، قوبل إيبرل بالرفض عند محاولته ضم تشافي سيمونز أو كريستوفر نكونكو بحثًا عن بديلين لليوروي ساني وكينغسلي كومان. وبدلًا من ذلك لم يأتِ سوى لويس دياز (ليفربول) ونيكولاس جاكسون (تشيلسي، إعارة)، فيما برز لينارت كارل من قطاع الناشئين إلى الواجهة. ولم يكن من المرجح أن يفيد تطوّره قدوم صفقة جديدة أخرى. كما يُفترض مواصلة النهج المتبع في تعزيز أبناء النادي، وهو ما ينعكس بقوة على التخطيط لتشكيلة الفريق — ويعزز ثلاثي مركز تطوير المواهب (NLZ) فرويند/زاور/فيزينغر.
كومباني ودياز كورقة رابحة كبيرة لإيبرل
يُنظر في المقابل بإيجابية إلى التعاقدين مع دياز والمدرب فينسنت كومباني، اللذين أنجزهما إيبرل بوصفه صاحب الدور القيادي في كل منهما. غير أن التقييم يأخذ في الحسبان أيضاً أن بايرن قدم صورة لا تقل عن كونها غير موفقة أثناء البحث عن خليفة لتوماس توخيل. ومع ذلك، فإن النجاح الرياضي هذا الموسم يبرر موقف إيبرل، ما يجعل انفصالاً محتملاً أكثر صعوبة. وأن اللجنة تُظهر تساهلاً في مثل هذه الحالات، كان قد ظهر سابقاً أيضاً مع المدرب نيكو كوفاتش. فبما أن الفريق الميونيخي، رغم قدر من عدم الرضا داخل الفريق، أحرز الثنائية، بقي المدرب الحالي لبوروسيا دورتموند في منصبه. لكن بعد نحو خمسة أشهر كان رصيده قد نفد وتولى هانزي فليك المهمة.
ومن المفترض أن يوفّر الاجتماع في مايو مؤشراً أولياً للمفاوضات التي ستبدأ في يوليو بشأن وضع مستقبل إيبرل في النادي. وينطبق الأمر ذاته على دريسن، إلا أن المؤشرات لديه—كما هو الحال لدى فرويند—تتجه نحو التمديد. ويُقدَّر الرئيس التنفيذي، الذي ينحدر أساساً من قطاع المال ويتولى مجدداً الاهتمام بهذا المجال منذ رحيل ميشائيل ديديريش، على وجه الخصوص بوصفه مُحاوِراً ومُتواصِلاً.