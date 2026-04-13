اعتبارًا من 1 يوليو، ومع دخول عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن عامهم الأخير من العقد، من المقرر إجراء محادثات ملموسة بشأن مستقبلهم. ويُقال في كيكر إن الاستمرار في توظيف فرويند مطروح من حيث المبدأ. فالنادي راضٍ عن عمل النمساوي، الذي سيتولى مستقبلًا، إلى جانب رئيس حرم النادي يوخن زاور والرئيس الجديد لقطاع تطوير المواهب ميشائيل فيزينغر، شؤون مركز تطوير اللاعبين الشباب (NLZ).

غير أنه من المشكوك فيه أن يواصل فرويند العمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط إلى الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويُقال إن الخلافات تتزايد. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكلا ثنائيًا مشابهًا لهوينيس ورومينيغه. وبدلًا من ذلك، يصف كيكر الأمر بأنه «زواج قسري». وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، يُفترض ألا يتأثر الفريق بذلك. وفي البداية ينصبّ التركيز الكامل على القرارات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا (إياب ربع النهائي ضد ريال مدريد) وفي كأس ألمانيا (نصف النهائي ضد باير ليفركوزن).

ويقال إن معسكرين قد تشكّلا. فمن جهة يقف إيبرل ورئيس قسم الكشّافين نيلس شمادتكه، الذي يُفترض أن ورقة عمله قد مُدِّدت مؤخرًا حتى عام 2027 — ومن الجهة الأخرى فرويند ورفيق دربه منذ سنوات زاور، اللذان عملا معًا بشكل وثيق بالفعل في آر بي زالتسبورغ. وسبب الخلاف: بعد أن وقّع إيبرل مع بايرن بعد ستة أشهر من فرويند، بدأ تدريجيًا في تثبيت مقرّبين منه، ويُقال أيضًا إن لهم صلة بالمستشار مارك كوزيتسه. ومن بينهم ماركوس فاينتسيرل (المدير الرياضي لمركز تطوير اللاعبين الشباب، وينتهي عقده بعد الموسم)، وأندريه هيخلمن (كبير الكشّافين، وهو الآن في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريسه (كشّاف)، وكذلك شمادتكه.