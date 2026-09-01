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"يا لي من محظوظ".. رسالة وداع مؤثرة من نجم الأرجنتين بعد اعتزال ميسي!
نهاية حقبة بالنسبة للأرجنتين
أكد ميسي مؤخرًا اعتزاله نهائيًا كرة القدم الدولية عن عمر يناهز 39 عامًا. وقد أعلن المهاجم الأسطوري إنهاء مسيرته مع منتخب الأرجنتين عقب وصول الفريق إلى نهائي كأس العالم 2026 الذي واجه فيه إسبانيا.
يغادر الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات الساحة العالمية بصفته اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات وسجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ منتخب بلاده. وقد ترسخ قراره نهائياً عقب الوفاة المأساوية لوالده، خورخي، في أوائل أغسطس.
ورداً على ذلك، نشر لاعب خط وسط تشيلسي فرنانديز منشوراً على إنستجرام لتكريم قائده الراحل. وتحدث اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن رحلة شخصية عميقة شهدت تحوله من مشجع شاب متوتر إلى زميل لميسي في الفريق الفائز بكأس العالم.
- AFP
أحلام الطفولة تتحقق
تحدث فرنانديز عن مخاوفه في البداية من أن يفوته فرصة اللعب إلى جانب بطله، مشيرًا إلى تقاعد ميسي المؤقت في عام 2016. وكتب: «ليو... عندما قلت من قبل إنك ستعتزل اللعب مع المنتخب الوطني، شعرت بحزن عميق».
وأوضح لاعب خط الوسط كيف كان يراقب بفارغ الصبر فارق السن بينهما عندما كان لاعباً شاباً. وأضاف فرنانديز: «كنت مجرد صبي صغير، وكنت أحسب الفارق بين عمرك وعمري لأرى ما إذا كنت سأتمكن يوماً من اللعب إلى جانبك. قد يبدو هذا سخيفاً، لكنني فعلت ذلك حقاً. كنت أفكر في عدد السنوات التي قد تبقى لك، وعدد السنوات التي تفصلني عن الانضمام إلى الفريق الأول، وكنت أحلم بأن نرتدي قميص الأرجنتين معًا، ولو لمرة واحدة فقط... ولحسن الحظ عدت".
وقد تحقق هذا الحلم في النهاية بطريقة مذهلة في قطر. وتابع قائلاً: "أصبحت الحياة في النهاية أجمل بكثير مما كان ذلك الصبي قادراً على تخيله... لم أكتفِ باللعب معك فحسب، بل شاركنا معاً معسكرات التدريب، وغرفة الملابس، والمحادثات، والعناق، واللحظات الصعبة، واللحظات الرائعة، وانتهى بنا الأمر بأن أصبحنا أبطال العالم معاً."
الإرث الخالد لقائد الفريق
كما أشاد فرنانديز بتواضع ميسي وقيادته خلف الكواليس. وتابع قائلاً: «لكن قبل كل شيء، سأظل دائمًا ممتنًا لك على الطريقة التي عاملتني بها منذ لحظة وصولي. جئت حاملًا حلم مشاركة الملعب مع قدوتي، لكنني وجدت شخصًا جعلني، منذ اللحظة الأولى، أشعر بأنني واحد من الجميع. لطالما كانت لديك كلمة لطيفة، أو نصيحة، أو عناق، أو ببساطة الطريقة التي تجعلني أشعر بالهدوء عندما أحتاج إلى ذلك... لن أنسى ذلك أبدًا".
وبالنظر إلى الفصل الجديد الذي ينتظر المنتخب الوطني، اعترف فرنانديز بأن غيابه سيكون صعبًا على القبول. وأضاف: «يصعب عليّ اليوم أن أتخيل المعسكر القادم بدونك. أن أخرج إلى الملعب ولا أراك أمامي، مرتديًا القميص رقم 10. لقد اعتدنا على رؤيتك هناك لسنوات عديدة لدرجة أنه يبدو من المستحيل تخيل الأمر بأي شكل آخر».
واختتم فرنانديز قائلاً: «كم كنت محظوظاً يا ليو، وكم كان ذلك الفتى محظوظاً، الذي كان يعد السنوات دون أن يعرف ما إذا كان سيصل في الوقت المناسب يوماً ما. شكراً لك على معاملتك لي بهذه الطريقة، وعلى كل ما علمتني إياه، وعلى السماح لي بأن أكون جزءاً من قصتك... سنفتقدك كثيراً أيها القائد».
- Getty Images Sport
الحياة بعد ميسي
يتعين على الأرجنتين الآن خوض مرحلة انتقالية صعبة في غياب قائدها الأسطوري. وسيحتاج المدرب ليونيل سكالوني إلى الاعتماد بشكل كبير على لاعبين أساسيين أصغر سنًّا مثل فرنانديز لقيادة الفريق في كأس العالم 2030 وحملات كأس أمريكا الجنوبية المقبلة.
أما بالنسبة لميسي، فسيتجه تركيزه بالكامل نحو التزاماته مع ناديه «إنتر ميامي». وسيسعى اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً إلى إنهاء مسيرته الكروية التاريخية بتحقيق المزيد من النجاحات المحلية في دوري كرة القدم الأمريكي، متحرراً تماماً من الأعباء البدنية والعقلية التي تفرضها المباريات الدولية.
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