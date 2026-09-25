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بعد رقمه القياسي في كأس العالم.. بيلينجهام يتوج بجائزة خاصة في إنجلترا!
لقب تلو الآخر لنجم مدريد الكبير
حصد بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للرجال للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدّر تصويت الجماهير عقب مشاركة دولية استثنائية. وتأتي هذه الجائزة تكريمًا مستحقًا للاعب فرض نفسه سريعًا ليصبح القلب النابض بلا منازع للمنتخب الوطني.
وفي معرض تعليقه على هذا التتويج، سارع لاعب الوسط إلى التعبير عن امتنانه للدعم المتواصل من جماهير إنجلترا. وقال بيلينجهام: "إنه شعور رائع. بالطبع، إنه شرف كبير أن يُكرّمني الجماهير مجددًا. ليس هذا ما تفكر فيه عندما تلعب لبلدك، لكنه بالتأكيد إضافة جميلة صغيرة إلى الصيف الرائع الذي عشناه".
- AFP
تحطيم الأرقام القياسية على الساحة العالمية
تحدّد عام بيلينجهام من خلال حسّه التهديفي أمام المرمى خلال كأس العالم 2026، حيث هزّ الشباك سبع مرات ليحطّم الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف يسجّلها لاعب إنجليزي في بطولة واحدة. وقد تضمّنت مسيرته التاريخية ثنائية حاسمة في فوز مثير بنتيجة 3-2 على المكسيك في دور الستة عشر، تلاها ثنائية أخرى في مرمى النرويج في الدور ربع النهائي.
ورغم أن إنجلترا تعرّضت لخروج مؤلم بفارق ضئيل في نصف النهائي على يد الأرجنتين، فقد حرص بيلينجهام على أن ينهي الفريق مشواره بصورة مشرّفة. فقد حجزت إنجلترا المركز الثالث، وهو أفضل مركز تحققه على الإطلاق في كأس عالم أُقيمت على أرض أجنبية، بعد فوزها على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الغزيرة بالأهداف. وطوال البطولة، أثبت بيلينجهام أنه لاعب المباريات الكبيرة بامتياز، إذ قدّم عطاءه المتواصل في أشدّ اللحظات ضغطاً لصالح فريق توماس توخيل.
توخيل يشيد بـ"ماكينة" إنجلترا
أشاد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بمايسترو خط وسطه إشادة كبيرة بعد الإعلان عن الجائزة. وقد سلّط المدرب الألماني، الذي أشرف على التطور المستمر لبيلينجهام، الضوء على القوة النفسية للاعب ومردوده البدني خلال جدول الصيف المُرهق.
وقال توخيل خلال حديثه عن تأثير بيلينجهام: «أعتقد أنه كان أحد أفضل لاعبي البطولة، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للبطولة بأكملها. لقد قدّم إمكاناته كاملة، وكان بإمكانك ببساطة أن ترى أي منافس وأي لاعب هو». وأسهب المدرب في الحديث عن عقلية اللاعب قائلاً: «إنه ببساطة يزدهر تحت الضغط، ويعشق هذه اللحظات، ويعشق هذه المراحل، وهي تُخرج أفضل ما لديه».
- Getty Images Sport
ينتقل التركيز إلى اختبار دوري الأمم
وبعد حسم الجوائز الفردية، يستعد بيلينجهام وزملاؤه الآن للعودة إلى المنافسات الرسمية في دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه منتخب إنجلترا بطل العالم إسبانيا في مواجهة قوية على ملعب ويمبلي يوم السبت.
وبعد مواجهة إسبانيا، سيوجّه منتخب إنجلترا اهتمامه إلى مبارياته المتبقية في البطولة، والتي تشمل مباراتين أمام كرواتيا وتشيكيا. وستكون هذه المباريات حاسمة في ظل سعي توخيل إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال كأس العالم.
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