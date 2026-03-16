"يا له من صفقة رائعة!" - أسطورة كرة القدم الاسكتلندية يحث نادي ريكسهام على القيام بخطوة استثنائية للتعاقد مع أندي روبرتسون لاعب ليفربول

في حديثه إلى talkSPORT Bet Casino، أعرب أسطورة كرة القدم الاسكتلندية ألي ماكويست عن دهشته إزاء قلة مشاركات روبرتسون، واصفاً الوضع بأنه "أحد الألغاز التي تحيط بنادي ليفربول هذا العام". ولا يزال المهاجم السابق من أشد المعجبين بأخلاقيات العمل والمهارات التي يتمتع بها المدافع.

"لا يصدق. اسمع، إنه أحد لاعبيّ المفضلين، آندي روبرتسون. يا له من محترف، يا له من لاعب"، قال ماكويست. وأشار إلى أنه على الرغم من وصول كيركيز، يظل روبرتسون "آندي نفسه" كلما دخل الملعب - حيث يُظهر التزامًا تامًا ومهارة عالية على الجانب الأيسر. وأضاف: "كان هناك حديث عن انتقاله إلى توتنهام قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات [في يناير]. وسُئلت عن رأيي في ذلك. فقلت: 'لا أصدق أنه لا يحصل على مزيد من وقت اللعب مع ليفربول'".