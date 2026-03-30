ترجمه
"يا للهول، أنا ألعب في أولد ترافورد!" - جوشوا زيركزي يكشف أن الأغنية الشهيرة لمانشستر يونايتد لا تزال تثير قشعريرته رغم ما أثارته من شائعات حول انتقاله
الأجواء المميزة تثير إعجاب زيركزي
قدم زيركزي تكريمًا حارًا لملعب أولد ترافورد، واصفًا "الهالة" الفريدة التي تحيط بالملعب والتي لا تزال تثير إعجابه بعد مرور عامين على انضمامه للنادي. منذ وصوله قادمًا من بولونيا، عاش اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لحظات رائعة مثل الفوز في أول مباراة له، كما عانى من لحظات صعبة بسبب عدم الاستقرار الفني الذي أدى إلى حرمانه بشدة من المشاركة بانتظام، ومع ذلك تظل علاقته بجمهور مانشستر يونايتد مصدرًا رئيسيًا لتحفيزه.
"لا يوجد شيء مثله على وجه الأرض"
وفي حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي عن تجربة يوم المباراة، وجد زيركزي صعوبة في إيجاد الكلمات التي تعبر عن حدة الأجواء السائدة. وقال المهاجم: «لا أعتقد أن هناك ما يضاهي ذلك». "عندما يبدأون في غناء 'United Road' قبل المباراة، وتشعر وكأنك... حتى لو كنت تلعب مباراة، أحيانًا تنظر حولك وتقول: 'اللعنة، أنا ألعب في أولد ترافورد'. إنه شعور مميز للغاية، يمكنك أن تشعر به. من الصعب وصف هذا الشعور، لكنه نوع من الطاقة، هالة تحيط بالملعب مع التاريخ واللاعبين العظماء الذين لعبوا في هذا النادي".
"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني ممتن حقًا لكوني في وضع يسمح لي بالخروج أمام هؤلاء المشجعين. إنه أمر لا يصدق، الملعب والمشجعون. لا يوجد شيء مثل هذا، على ما أعتقد، في أي مكان على هذا الكوكب."
مستقبل غير مؤكد في ظل اهتمام أندية الدوري الإيطالي
يأتي إظهار المهاجم لمشاعره تجاه النادي في وقت صعب، حيث تشير التقارير إلى أن إقامته في إنجلترا قد تنتهي مبكراً. وبعد أن واجه صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة بانتظام في عام 2026، يُقال إن اللاعب الدولي الهولندي يشعر «بالإحباط والحزن» بسبب دوره الثانوي الحالي في ظل الإدارة الحالية. وبالفعل، تتزايد الشائعات حول احتمال عودته إلى إيطاليا، حيث يُعتقد أن كل من يوفنتوس وروما يراقبان وضعه عن كثب.
- AFP
الحياة في عهد مايكل كاريك
في الوقت الحالي، يركز زيركزي على المستقبل القريب تحت قيادة مايكل كاريك. بعد عودته من إصابة طفيفة أبعدته عن مباريات المدرب الأولى، اقتصر دور المهاجم على المشاركة كبديل. ومع ذلك، يُقال إن إدارة النادي مترددة في الموافقة على رحيله في ظل نقص الخيارات الهجومية المخضرمة في صفوف الفريق. مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، لا يزال اللاعب الدولي الهولندي مصمماً على مساعدة النادي في إنهاء الموسم بقوة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه هي آخر مبارياته في "مسرح الأحلام"، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أنه مهما حدث بعد ذلك، فإن صوت جماهير "ستريتفورد إند" سيبقى معه لفترة طويلة بعد انتهاء مسيرته الكروية.