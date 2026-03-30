عندما توجه ستيوارت أتويل إلى شاشة نظام المراجعة بالفيديو (VAR) قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية بين ألمانيا وغانا، ثم أشار إلى نقطة معينة بعد ثوانٍ معدودة، اكتملت الدائرة بشكل غريب حقًا.
"يا فتى، هذا الصافرة تأخرت 633 يومًا!" معلق قناة ARD يوجه انتقادًا خفيًا للحكم في مباراة ألمانيا
سدد أنجيلو ستيلر الكرة من مسافة قصيرة وزاوية ضيقة، لكنها اصطدمت بذراع جوناس أدجيتي. كانت الكرة ستتجه نحو المرمى، وربما كانت ستدخل المرمى. وبالتالي، كان من العدل تمامًا منح ركلة جزاء للمنتخب الألماني، ولم يستطع المعلق فيقناةARD فيليب سومر أن يكتم سخرية موجهة إلى الحكم الإنجليزي، نظرًا لتزامن الأحداث.
"يا فتى، هذا الصافرة تأخرت 633 يوماً!"، هكذا انفجر سوهمر. الخلفية: عند خروج المنتخب الألماني الدرامي من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه أمام إسبانيا، كان أتويل الحكم المساعد بالفيديو. ارتكب الفريق الذي قاده أنتوني تايلور وأتويل خطأً فادحاً آنذاك، عندما لم يُعاقب بضربة جزاء لمسة يد واضحة من مارك كوكوريلا بعد تسديدة من جمال موسيالا في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي.
قرر تايلور آنذاك على الفور أنه «لا يوجد لمسة يد»، ولم يصدر عن أتويل أي تعليق بشأن هذا الخطأ الواضح في الحكم، الذي اعترفت به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في تقرير لها آنذاك. كان يجب احتساب ركلة جزاء، لأن ذراع كوكوريلا لم تكن قريبة من جسده، مما أدى إلى توسيع مساحة جسده بشكل غير طبيعي. وتعرض الإسباني لصيحات استهجان شديدة خلال مبارياته اللاحقة على الأراضي الألمانية.
وقد لحق القدر الآن بأتويل أيضًا. وفقًا لما أوردته قناة ntv، تعرض الحكم للصافرات الاستهجان أيضًا عند استقباله مساء الاثنين في ملعب شتوتغارت - وهو بالمناسبة الملعب نفسه الذي شهد "المأساة على أرضنا" الألمانية قبل 633 يومًا. يُقال إن المذيع في الملعب هتف "أهلاً بك، ستيوارت أتويل" قبل المباراة الودية ضد غانا، ثم سُمع صافرات استهجان واضحة في أرجاء الملعب.
على أي حال: بفضل قراره الصحيح هذه المرة، تمكن منتخب ألمانيا من التقدم 1-0 على غانا قبل نهاية الشوط الأول بقليل. لم يترك كاي هافرتز أي فرصة لبنجامين أساري وسجل الهدف بثقة.
أصبح أتويل في عام 2008 أصغر حكم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقوم بالتحكيم على مستوى الفيفا منذ عام 2009. وقد أدار حتى الآن 238 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنه لم يحكم حتى الآن سوى ثلاث مباريات في تصفيات دوري أبطال أوروبا.