يأمل إيغور تودور في «مفاجأة سارة» مع انتظار مدرب توتنهام عودة جيمس ماديسون ومحمد كودوس من الإصابة

يواجه توتنهام فريق نوتنغهام فورست هذا الأسبوع في مباراة حاسمة بقيمة ست نقاط في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل توتنهام المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من وست هام ومنافسه في نهاية هذا الأسبوع. ونتيجة لذلك، فإن الفوز أمر ضروري، لكن توتنهام تعرض بالفعل لضربة قوية على صعيد اللياقة البدنية، حيث من المقرر أن يخضع الحارس غولييلمو فيكاريو لعملية جراحية لإصابته بفتق. سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الأحد، لكنه سيخضع بعد ذلك لعملية جراحية، ويواجه غيابًا يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

ومع ذلك، صرح تودور أنه يأمل في عودة نجمي الفريق الأول كودوس وماديسون قريبًا؛ حيث يعاني الأول من إصابة في أوتار الركبة ويغيب عن الملاعب منذ يناير، بينما تعرض ماديسون لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال فترة الإعداد للموسم.

قال تودور: "أمامنا ثلاثة أسابيع مهمة بعد مباراة الأحد.

[كودوس سيعود] على الأرجح للمشاركة في جزء من التدريبات مع الفريق، ربما خلال عشرة أيام؟ لست متأكدًا، علينا التحقق من ذلك، لكنه يتحسن بشكل جيد جدًا، وقد بدأ بالفعل في التدريب بالكرة.

"رودريغو [بينتانكور] أيضًا، وماديسون أيضًا. نأمل أن يقدم لنا الطاقم الطبي مفاجأة سارة. سيكون وجودهم مهمًا للغاية".