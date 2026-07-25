فجر الإعلامي السعودي الشهير محمد البكيري مفاجأة كبرى بخصوص مستقبل مدرب الأهلي ماتياس يايسله ولمح إلى رحيل وشيك للألماني عن صفوف بطل آسيا
"يايسله طار" .. أنباء عن رفض المدرب الألماني عرض الأهلي وتفاوضه مع الهلال
ماذا قال البكيري؟
نشر البكيري في البداية تغريدة كتب فيها "ماتياس طار"، مع إعادة نشر فيديو للإعلامي غرم الله الزهراني من توقيت سابق يناقش فيه مفاوضات يايسله السابقة مع ميلان.
ثم عاد البكيري وأوضح معلومته وقال إن يايسله بين نادي سعودي محلي وآخر أوروبي، وذلك في تغريدة جديدة فجر السبت.
وكتب البكيري: "فشلت مفاوضات الوفد الأهلاوي المكون من (أحمد الشنقيطي وخالد طاش وحازم الحازمي) الذي طار قبل أيام إلى معسكر الفريق الكروي بالبرتغال في التوصل إلى حل بينه وبين مدرب الفريق الألماني ماتياس في تمديد العقد المتبقى منه سنة، بما يرضي الطرفين . حول الشروط الجزائية التي تطمع فيها الادارة الرياضية . ويراها ماتياس انها اجحاف بحقه ، خاصة بعد إسهامه في تشكيل فريق قوي وبطل لبطولتين قارتين. إضافة إلى انه لم يطلب أي زيادات مالية في عقده".
وختم البكيري: "وتتوقع مصادرنا ان تكون وجهة (الهر) الألماني نادي الهلال محليُا، وهناك أكثر من فرصة ان يقود إحدى الاندية أوروبية
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مستقبل يايسله
ويملك يايسله عقدًا مع الأهلي حتى يونيو 2027، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدرب بتوقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2029 بحسب التقارير الإعلامية.
وفي يونيو الماضي، قالت "لاجازيتا" إن يايسله التقى مع إدارة ميلان بعد ترشيحه لتولي تدريب الروسونيري خلفًا لماسيمليانو أليجري، ولكن النادي الإيطالي استقر في نهاية المطاف على تعيين روبين أموريم.
الأهلي يستعد للموسم الجديد مع يايسله
الأهلي يستعد للموسم الجديد حاليًا بمعسكر خارجي أوروبي، ولعب الجمعة فيه ضد فيتوريا جيمارايش وخسر بثلاثية مقابل واحد بقيادة يايسله.
ويستعد الأهلي لموسم مزدحم بين الدوري والكأس المحليين، وسعيه للحفاظ للموسم الثالث على لقب بطل آسيا للنخبة، بالإضافة لخوض غمار كأس القارات للأندية.
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