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YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images
محمود خالد

وسط الخلاف مع الريال .. يان ديوماندي يغيب عن معسكر لايبزيج بشكل مفاجئ ومدربه يكشف السبب!

يان ديوماندي
لايبزيج
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الألماني

هل للميرينجي علاقة بغياب ديوماندي؟

أثار الجناح الإيفواري يان ديوماندي، حالة من الجدل، في ظل الحديث حول رغبة ريال مدريد في بيعه، وأنباء حول انضمامه إلى معسكر لايبزيج، في ذات الوقت، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وبينما ينتظر عشاق ريال مدريد، حسم صفقة ديوماندي، فإن الأمور المالية لا تزال تشكل عائقًا نحو إتمام الصفقة، فيما أثار غياب الإيفواري الشاب، صاحب الـ19 عامًا، المفاجئ عن معسكر لايبزيج، تساؤلات حول ما إذا كان الأمر متعلقًا بإتمام الميرينجي للصفقة، أم هناك أمر آخر؟

  • أزمة تعرقل صفقة ديوماندي

    وبحسب تقرير شبكة "سكاي سبورت"، فإن هناك خلافًا بين ريال مدريد ولايبزيج، حول قيمة الصفقة؛ حيث يطلب ممثل ولاية ساكسن، مبلغ 120 مليون يورو، بخلاف المكافآت، مقابل السماح برحيل نجمه الإيفواري، وهو المبلغ الذي يبدو الميرينجي غير جاهز من أجل دفعه.

    وتشير تقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد توقفت لمدة 24 ساعة، كما أن لايبزيج تجاهل آخر عروض الريال، بداعي أنه لم يكن على قدر تطلعاته المالية.

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  • غياب ديوماندي عن مباراة لايبزيج

    وبينما تتجه المؤشرات نحو سفر يان ديوماندي مع لايبزيج، إلى النمسا، لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، فإن النادي أعلن عن غياب اللاعب، عن مباراته التجريبية ضد إس سي فيرل، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بسبب إصابته بعدوى.

    المباراة التي انتهت بفوز لايبزيج برباعية نظيفة، شهدت غياب الجناح الشاب، وهو الأمر الذي علّق عليه المدرب الجديد مارتن ديميكيليس.

    ورد ديميكيليس على سؤال مباشر من قناة سكاي سبورت ألمانيا، بشأن هذا الأمر، معلقًا "أعلم أنه موضوع كبير، يان (ديوماندي) حقًا مريض، سنرى، لم أتحدث مع الطبيب بعد، فإذا كان بصحة جيدة، فعليه أن يأتي معنا، ولكن إذا كان مريضًا فالأمر كذلك".

  • الجناح الإيفواري يريد الريال

    وبحسب سكاي سبورت، فإن الإيفواري لن يرافق بعثة لايبزيج إلى معسكر التدريب في النمسا، وقد تم اتخاذ القرار داخليًا.

    وكان لايبزيج قد خطط - في الأساس - لاصطحاب يان ديوماندي إلى المعسكر، وقد تم إبلاغ اللاعب بذلك، ولكن حاليًا، تم اتخاذ القرار بالرفض، حيث يرغب الجناح الإيفواري في الانتقال إلى ريال مدريد، والتوصل إلى اتفاق سريع بين الناديين.

    وتشير التوقعات إلى أن ديوماندي سيوقّع عقدًا مع ريال مدريد، لمدة خمس سنوات، يمتد حتى يونيو 2031، في حالة إتمام الاتفاق.

    وكان ديوماندي الذي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2030، قد أظهر تألقًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما ساهم تألق الجناح الإيفواري الذي يستطيع اللعب على الطرفين، الأيمن والأيسر، في انضمامه لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026، حيث صنع تمريرة حاسمة ضد كوراساو، وقاد الأفيال إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، قبل الخروج من دور الـ32، على يد النرويج، بهدفين مقابل هدف.

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  • ماذا لو أتم الريال الصفقة؟

    قد يؤدي الاهتمام المفاجئ الذي أبداه ريال مدريد بيان ديوماندي إلى تداعيات على سوق الانتقالات الصادرة أيضًا، حيث تستعد الأندية الإيطالية لاغتنام أي فرص محتملة. بالإضافة إلى وضع فرانكو ماتانتونو، الذي قد يغادر على سبيل الإعارة ويحظى باهتمام خاص من المدير الرياضي لفيورنتينا فابيو باراتيتشي، يجب الانتباه إلى السيناريوهات المحتملة المتعلقة ببراهيم دياز.

    صانع الألعاب في المنتخب المغربي هو اللاعب الذي يراقبه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي منذ فترة طويلة، حيث أشار إليه باعتباره خياره الأول في مركز صانع الألعاب بحسب "كالتشيو ميركاتو".

    وبخلاف ذلك، فإن المدير الرياضي لنادي روما كان في مدريد قبل يومين، حيث بقي أحد ممثلي النادي الأصفر والأحمر لمتابعة الوضع المتعلق بـ«إندريك» عن كثب.

    ويدرس روما صيغة على غرار صفقة نيكو باز: إعارة مقابل مبلغ مالي مع حق محتمل في الشراء أو إعادة الشراء، بحيث يمكنه لاحقًا أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أو سيتحصل على عائد مالي على أي حال مقابل إشراكه في المباريات. قد تكتمل الصفقة في منتصف أغسطس، وليس قبل ذلك.

    ريال مدريد مستعد للتخلي عن المهاجم البرازيلي، لكن، على الأقل في الوقت الحالي، على أساس الإعارة المجانية فقط.

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