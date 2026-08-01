وسط الخلاف مع الريال .. يان ديوماندي يغيب عن معسكر لايبزيج بشكل مفاجئ ومدربه يكشف السبب!

قد يؤدي الاهتمام المفاجئ الذي أبداه ريال مدريد بيان ديوماندي إلى تداعيات على سوق الانتقالات الصادرة أيضًا، حيث تستعد الأندية الإيطالية لاغتنام أي فرص محتملة. بالإضافة إلى وضع فرانكو ماتانتونو، الذي قد يغادر على سبيل الإعارة ويحظى باهتمام خاص من المدير الرياضي لفيورنتينا فابيو باراتيتشي، يجب الانتباه إلى السيناريوهات المحتملة المتعلقة ببراهيم دياز.
صانع الألعاب في المنتخب المغربي هو اللاعب الذي يراقبه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي منذ فترة طويلة، حيث أشار إليه باعتباره خياره الأول في مركز صانع الألعاب بحسب "كالتشيو ميركاتو".
وبخلاف ذلك، فإن المدير الرياضي لنادي روما كان في مدريد قبل يومين، حيث بقي أحد ممثلي النادي الأصفر والأحمر لمتابعة الوضع المتعلق بـ«إندريك» عن كثب.
ويدرس روما صيغة على غرار صفقة نيكو باز: إعارة مقابل مبلغ مالي مع حق محتمل في الشراء أو إعادة الشراء، بحيث يمكنه لاحقًا أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أو سيتحصل على عائد مالي على أي حال مقابل إشراكه في المباريات. قد تكتمل الصفقة في منتصف أغسطس، وليس قبل ذلك.
ريال مدريد مستعد للتخلي عن المهاجم البرازيلي، لكن، على الأقل في الوقت الحالي، على أساس الإعارة المجانية فقط.