خطفه من ليفربول لتهميشه .. مورينيو يضع ديوماندي على طريق صلاح والنهاية قد لا تكون سعيدة للجميع!

رغم كل الخيارات الهجومية التي يمتلكها ريال مدريد، إلا أن جوزيه مورينيو قرر التعاقد مع يان ديوماندي من لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب كان مستهدفًا من باريس سان جيرمان وليفربول، ولم نسمع أي أخبار عن انتقاله للميرينجي في بداية الصيف، قبل أن يظهر الرئيس فلورنتينو بيريز في لحظة لحسم كل شيء.

مبلغ ضخم أنفقه ريال من أجل التعاقد مع ديوماندي، 140 مليون يورو، ولكن الجناح الإيفواري لم يقدم أي بصمة تذكر مع الفريق حتى الآن، ومن هنا ظهرت التساؤلات حول جودته وجدية التعاقد معه.

وعندما نتحدث عن موهبة جلبها مورينيو وقام بتهميشها، فمن هناك أبرز من محمد صلاح؟ ما يحدث مع ديوماندي يذكرنا بسيناريو الدولي المصري كثيرًا، دعنا نخبرك لماذا!



