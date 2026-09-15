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أحمد فرهود

يان ديوماندي ضد إليتشي: الماكينة الإيفوارية بدأت في العمل.. وكيليان مبابي "أفسد عليه" لحظته المنتظرة مع ريال مدريد

فقرات ومقالات
يان ديوماندي
ريال مدريد
كيليان مبابي
جوزيه مورينيو
إلتشي ضد ريال مدريد
إلتشي
الدوري الإسباني

واحد من أغلى الصفقات عبر التاريخ..

ليس من السهل أبدًا على لاعب يبلغ من العمر 19 سنة، أن ينتقل إلى نادٍ عملاق بحجم ريال مدريد الإسباني، وبمبلغ ضخمٍ للغاية؛ حيث من الطبيعي أنه سيحتاج إلى الوقت، لكي يظهر إمكاناته.

الحديث هُنا عن الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي؛ الذي انتقل من نادي لايبزيج الألماني إلى صفوف ريال مدريد، في صيف العام الحالي.

صفقة ديوماندي كلفت خزينة ريال مدريد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ140 مليون يورو تقريبًا - شامل المتغيّرات -؛ وهو ما يزيد الضغوطات على هذا اللاعب الشاب، بالفعل.

المهم.. البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، حاول إشراك ديوماندي تدريجيًا في المباريات؛ حتى أعطاه فرصته الكاملة في مواجهة نادي إليتشي، مساء يوم الثلاثاء.

وشارك ديوماندي في فوز الميرينجي (3-2) ضد مستضيفه إليتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ديوماندي ضد إليتشي..

  • ضد إليتشي.. يان ديوماندي يشارك "أساسيًا" للمرة الثانية فقط!

    شارك النجم الإيفواري يان ديوماندي للمرة الثانية فقط، في "التشكيل الأساسي" للعملاق العاصمي ريال مدريد؛ وذلك خلال مواجهة نادي إليتشي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    نعم.. ديوماندي شارك في جميع مباريات ريال مدريد "السبع"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ولكنه لعب مرتين فقط أساسيًا، على النحو التالي:

    * الجولة الخامسة من مسابقة الدوري: شارك أساسيًا ضد نادي رايو فاييكانو؛ قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72.

    * الجولة السابعة من مسابقة الدوري: شارك أساسيًا ضد نادي إليتشي؛ حيث أكمل الـ90 دقيقة حتى النهاية.

    وبجميع مشاركاته، سواء أساسيًا أو حتى بديلًا؛ لم يسجل النجم الإيفواري الشاب أي هدف، ولكنه صنع تمريرة حاسمة وحيدة.

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  • كيليان مبابي.. عندما "أفسد" لحظة يان ديوماندي المنتظرة!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن التمريرة الحاسمة الوحيدة للنجم الإيفواري يان ديوماندي، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    تمريرة ديوماندي الحاسمة جاءت لزميله الفرنسي كيليان مبابي؛ وذلك خلال مواجهة نادي إليتشي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    واستخدم النجم الإيفواري سرعته، بتجاوز لاعب إليتشي على الجانب الأيمن من هجوم ريال مدريد؛ ثم إرسال عرضية متقنة إلى مبابي، الذي سجلها داخل الشباك.

    لكن.. مبابي أفسد هذه اللحظة المهمة على ديوماندي، بمشاركته في أول هدف بقميص "الميرينجي"؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: مبابي بعد تسجيله الهدف؛ اصطدم بحارس مرمى إليتشي ماتياس ديتورو.

    * ثانيًا: مبابي ظل ساقطًا على أرضية الملعب لفترة طويلة؛ وسط مخاوف من تعرضه للإصابة.

    وظهر ديوماندي وهو يريد الاحتفال بشدة، ولكنه ظل متماسكًا رغم ذلك؛ لأن صحة مبابي تظل مهمة للغاية لموسم ريال مدريد، بالكامل.

    المهم.. مبابي نهض في النهاية؛ حيث أكمل مباراة ريال مدريد وإليتشي، والتي انتهت بفوز "الميرينجي" (3-2).

  • يان ديوماندي.. دور تكتيكي مهم في منظومة مورينيو!

    بعيدًا عن التمريرة الحاسمة؛ لنقف على ما قدّمه النجم الإيفواري يان ديوماندي بصفةٍ عامة مع العملاق العاصمي ريال مدريد ضد نادي إليتشي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    في هذه المباراة تحديدًا، أظهر ديوماندي عديد المميّزات المهمة للغاية، خاصة عندما لعب على الجانب الأيمن، قبل أن يتحوّل إلى الجناح الأيسر، بعد استبدال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سرعات كبيرة للغاية؛ يستطيع بها تجاوز أي مدافع أمامه.

    * ثانيًا: الفوز في عديد الثنائيات؛ خاصة في المواجهات البدنية.

    * ثالثًا: تقديم الكثير من المساعدات الدفاعية؛ مع التغطية على الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد.

    أي أن النجم الإيفواري أظهر لنا دوره التكتيكي الكبير، في منظومة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ بعيدًا عن المهارات الفنية، أو اللقطات المهارية المعهودة عنه.

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  • كلمة أخيرة.. على ديوماندي التحسُن في هذه النقاط!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه يا عزيزي القارئ؛ أن مواجهة نادي إليتشي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027، قد تكون الانطلاقة الحقيقة للنجم الإيفواري يان ديوماندي مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

    نعم.. ديوماندي أظهر أنه قادر على مساعدة ريال مدريد كثيرًا، خاصة في المباريات البدنية؛ والتي تحتاج إلى جناح يساعد دفاعيًا، ولا يكتفي بالأدوار الهجومية على الخط فقط.

    لكن أيضًا؛ لا يزال ديوماندي يحتاج إلى التحسُن في كثير من الجوانب، على النحو التالي:

    * أولًا: التحسُن في الخروج بالكرة؛ من الخلف إلى الأمام.

    * ثانيًا: التحسُن تكتيكيًا وفنيًا؛ وذلك عندما يدخل من الطرف للعمق.

    * ثالثًا: التحسُن في انتظامية اللعب؛ مع عدم التكاسل في أداء أدواره بنهاية المباراة.

    والحقيقة أن ديوماندي قام بأدوار دفاعية رائعة؛ ولكنه عندما تكاسل في التحرك خلال لقطة واحدة فقط بنهاية المباراة، جاء هدف إليتشي الثاني في الدقيقة 83.

    وإذا تحسن النجم الإيفواري في كل ذلك؛ فإنه سيصبح أحد أهم العناصر التي تعيد "الميرينجي" لمنصات التتويج مجددًا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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