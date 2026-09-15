يان ديوماندي ضد إليتشي: الماكينة الإيفوارية بدأت في العمل.. وكيليان مبابي "أفسد عليه" لحظته المنتظرة مع ريال مدريد

ليس من السهل أبدًا على لاعب يبلغ من العمر 19 سنة، أن ينتقل إلى نادٍ عملاق بحجم ريال مدريد الإسباني، وبمبلغ ضخمٍ للغاية؛ حيث من الطبيعي أنه سيحتاج إلى الوقت، لكي يظهر إمكاناته.

الحديث هُنا عن الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي؛ الذي انتقل من نادي لايبزيج الألماني إلى صفوف ريال مدريد، في صيف العام الحالي.

صفقة ديوماندي كلفت خزينة ريال مدريد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ140 مليون يورو تقريبًا - شامل المتغيّرات -؛ وهو ما يزيد الضغوطات على هذا اللاعب الشاب، بالفعل.

المهم.. البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، حاول إشراك ديوماندي تدريجيًا في المباريات؛ حتى أعطاه فرصته الكاملة في مواجهة نادي إليتشي، مساء يوم الثلاثاء.

وشارك ديوماندي في فوز الميرينجي (3-2) ضد مستضيفه إليتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ديوماندي ضد إليتشي..