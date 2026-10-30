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Yannick Carrasco Firas Al-Buraikan Ahli Shabab (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

بسداسية الشباب: كاراسكو تخلص من صداع حمد الله ولا عزاء للاعب باريس .. ليتك تكتفي بسخرية رونالدو يا البريكان!

فقرات ومقالات
يانيك كاراسكو
فراس البريكان
الشباب
الأهلي
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فراس البريكان أكمل نحس مرشحي جائزة آسيا مع سقوط الأهلي بسداسية..

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الشباب

الشباب

لم يكن أشد المتشائمين يتوقع هذا السقوط المدوّي للأهلي، أمام الشباب الذي أثبت لجماهيره بأنه ماضٍ في مؤشرات التعافي من "البداية الكارثية"، بفوز ساحق ضد الراقي بنتيجة (6-1)، على ملعب إس إتش جي ارينا، في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

سداسية شبابية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو ( هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما وقّع فراس البريكان على هدف الأهلي في الدقيقة 40.

وحقق الشباب فوزه الثالث في آخر أربع مباريات فقط، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز العاشر في جدول دوري روشن، بينما ألحق الهزيمة الرابعة بالأهلي، الذي لم يتذوق طعم التعادل، ليحلً سادسًا برصيد 21 نقطة.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء يانيك كاراسكو وفراس البريكان، في مباراة الشباب والأهلي..

  • عذرًا "مظلوم" باريس .. ولكن كاراسكو يستحق نظرة فان بوميل

    قد لا يكون السبب الأول للانتصار، إلا أن خبرته كـ"قائد"، دائمًا ما تكون كلمة السر، هكذا هو الحال بالنسبة للبلجيكي يانيك كاراسكو، الذي قال فصدق، إن الشباب بدأ حملته من أجل العودة، بعد فوزه الأول أمام التعاون.

    ما بين مفاجأة ريكاردو ماتياس وبراعة ياسين عدلي، أكمل يانيك كاراسكو على "كوارث الدفاع الأهلاوي"، وأثبت بأنه لا يرحم، فكان طرد عبد الرحمن الصانبي، والدفع بالحارس الثالث عبد الله عبده، فرصته لتسجيل هدفه الأول من ركلة حرة، والثانية من جزائية.

    إشارته التوجيهية لزملائه من أجل كسر التقدم الدفاعي، بالكرات الطويلة، وتوغلاته في العمق، تؤكد أنه قيمة، أثبت صحة وجهة نظر الشباب، سواءً في إدارته السابقة مع محمد المنجم أو الحالية، في نقطتين..

    * بناء مشروع الشباب حول يانيك كاراسكو بدلًا من عبد الرزاق حمد الله.

    * رفض انتقال كاراسكو إلى الاتحاد، وتفضيل بقائه مع رحيل حمد الله، وسط عروض أوروبية.

    وإذا ما قلنا إن مارك فان بوميل، استبعد يانيك كاراسكو، من قائمة بلجيكا الأولى في فترة التوقف الماضية، فهذا وضع طبيعي، ولكن ربما بات صاحب الـ33 عامًا، يملك من الخبرة والمعدلات التهديفية، ما يجعله يستحق نظرة فان بوميل.

    هذا ما يجعلني أقول عذرًا لميكا جودتس، الذي ربما بدأ يتنفس الصعداء، بحصوله على فرصة المشاركة مع باريس سان جيرمان، وكذلك تألقه في آخر مباراتين، إلا أن ذلك لا يمنع أن يواجه منافسة على حمل راية الطرف الأيسر مع يانيك كاراسكو، رغم فارق السن والخبرة.

  • النجم الأول ولكن!

    كل الظواهر تقول إن يانيك كاراسكو كان يستحق أن يكسب التحدي مع حمد الله في حمل راية الشباب، ليرحل الآخر إلى التعاون، وأن يعامل كقائد للمشروع الشبابي.

    لماذا؟ لسببين: أن كاراسكو لا يفتعل الأزمات، بل ويظهر انسجامًا أكبر مع زملائه، كما أن وجود كـ"نجم أول" في الشباب، لا يمنع بزوغ لاعبي الليث، كما نشاهد في حالة ياسين عدلي كمثال.

    وفي الوقت الذي كنّا نشاهد فيه خلافًا على منفذ ركلات الجزاء مسبقًا بين حمد الله وكاراسكو، فإن حالة اليوم، كانت مختلفة، حيث شاهدنا البلجيكي يتنازل عن الركلة الأولى إلى روجر مارتينيز، ليسجل أخيرًا بعد صيام منذ الجولة السادسة، ومن ثمّ يتقاسم معه الكعكة، بتنفيذ الركلتين الثانية والثالثة.

  • الهاتريك الثاني

    وكأننا نعود إلى الوراء 10 سنوات بالتمام والكمال، في أكتوبر 2016، حينما توهّج يانيك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد، وقدم ليلة تاريخية أمام غرناطة، حيث سجل الهاتريك الأول في مسيرته الكروية، بل وزاد عليه بصناعة تمريرتين حاسمتين.

    اليوم، يعيد كاراسكو ليلته التاريخية، بعدما سجل هاتريك في مرمى الأهلي، وتسبب في ركلة الجزاء الثالثة، التي احتسبت لـ"الليث"، مستغلًا هفوات الدفاع المعهودة.

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  • فراس البريكان يكمل نحس مرشحي آسيا!

    ومن هذا النفق المظلم، أخرجوا فراس البريكان، مهاجم الأهلي، والذي حفظ ماء الوجه، بإحراز الهدف الوحيد من عرضية ماتيوس جونسالفس.

    وإن قلنا إن حظ البريكان السعيد في تلك المباراة، يتمثل في أنه لن يواجه السخرية مثل تلك التي واجهها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بداعي سهولة الأهداف المحرزة، بعد ثلاثيته أمام الخلود، ولكن يبقى القول إن وجود البريكان لم يعوض غياب المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    البريكان عانى من "التشتيت"، فبينما كان وجوده يحتاج إلى دعم توني، من أجل ممارسة أدواره المختلفة، بين رأس الحربة والجناح، والتراجع للدفاع أيضًا، قدمت تلك الأدوار المتعددة وجهها المظلم، في ظل افتقاد الأهلي لمن ينهي الفرص.

    وبشكل عام، فإن فراس البريكان أكمل نحس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بعد أن عاد سالم الدوسري للتسجيل، وخسر الهلال أمام الشمال القطري، وكذلك الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، الذي غاب عن خسارة فريقه تراكتور أمام العين الإماراتي بهدفين لهدف، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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