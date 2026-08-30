صفقة ستحزن يامال .. برشلونة يعلن رحيل نجمه الشاب إلى ريال سوسييداد

تأتي هذه الصفقة في توقيت حساس بالنسبة لنجم برشلونة يامال. وأشارت تقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كان منزعجًا للغاية من الرحيل الوشيك لأقرب حلفائه داخل غرفة الملابس، ومن بينهم فورت، ومارك كاسادو، وأليخاندرو بالدي.

وكشف الصحفي خوتا جوردي عمق العلاقة التي تجمعهم قائلًا: «إنهم بمثابة إخوة له، وقد قيل لي إن ذلك يؤلم لامين».

وزاد الانزعاج الواضح ليامال بعد استبداله خلال فوز برشلونة على إلتشي بنتيجة 5-0 من التكهنات حول وجود خلاف. لكن المدرب هانزي فليك سارع إلى نفي أي إشارات تتعلق بمشكلات في السلوك. وأوضح المدرب الألماني أن مهاجمه النجم كان يتعامل ببساطة مع مشكلة بدنية طفيفة.

وقال فليك للصحفيين: «كان يعاني من مشكلة طفيفة، صداع. لامين عبقري، وهذا أمر مفهوم. لقد حصل على ثلاثة أسابيع من الراحة ولم يتدرب سوى أيام قليلة. من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالاته».



