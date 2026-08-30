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imago-sport-1081363019.jpgSergio Ros
Muhammad Zaki

ترجمه

صفقة ستحزن يامال .. برشلونة يعلن رحيل نجمه الشاب إلى ريال سوسييداد

انتقالات
برشلونة
ريال سوسييداد
لامين يامال
هيكتور فورت
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال سوسييداد

استفادة مالية كبرى للبلوجرانا

أكّد برشلونة رسميًا رحيل المدافع هيكتور فورت البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أتمّ انتقالًا دائمًا إلى ريال سوسييداد.

ويغادر خرّيج لا ماسيا ملعب سبوتيفاي كامب نو في صفقة تُقدَّر بنحو 8 ملايين يورو، لتنتهي بذلك علاقته التي امتدّت لعقد كامل مع العملاق الكتالوني. ويشكّل رحيله ضربة عاطفية كبيرة لصديقه المقرّب لامين يامال، الذي يُقال إنه يعتبر خرّيج لا ماسيا المُغادر بمثابة "الأخ".

  • فورت يحسم انتقاله الدائم إلى سان سيباستيان

    نجح ريال سوسيداد في إتمام صفقة التعاقد مع فورت، خريج أكاديمية برشلونة. وتحرك النادي الباسكي في وقت متأخر من فترة الانتقالات الصيفية، ليخطف الصفقة من بوروسيا دورتموند الذي كان متوقعًا أن يضم المدافع، ويؤمّن التعاقد معه بعقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2031.

    وقد شوهد فورت بالفعل في المدرجات خلال الفوز الأخير لفريقه الجديد بنتيجة 2-1 على إسبانيول في الليجا، وذلك وفقًا لصحيفة Diario Vasco.

    وسيحصل برشلونة على مبلغ مبدئي قدره 8 ملايين يورو مقابل الظهير الشاب. ومع ذلك، حمى العملاق الكتالوني مصالحه على المدى الطويل عبر إدراج بند لإعادة الشراء بقيمة 20 مليون يورو ضمن الاتفاق. كما سيحتفظ البلوجرانا بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية.


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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    يامال يشعر "بالألم" جراء الرحيل

    تأتي هذه الصفقة في توقيت حساس بالنسبة لنجم برشلونة يامال. وأشارت تقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كان منزعجًا للغاية من الرحيل الوشيك لأقرب حلفائه داخل غرفة الملابس، ومن بينهم فورت، ومارك كاسادو، وأليخاندرو بالدي.

    وكشف الصحفي خوتا جوردي عمق العلاقة التي تجمعهم قائلًا: «إنهم بمثابة إخوة له، وقد قيل لي إن ذلك يؤلم لامين».

    وزاد الانزعاج الواضح ليامال بعد استبداله خلال فوز برشلونة على إلتشي بنتيجة 5-0 من التكهنات حول وجود خلاف. لكن المدرب هانزي فليك سارع إلى نفي أي إشارات تتعلق بمشكلات في السلوك. وأوضح المدرب الألماني أن مهاجمه النجم كان يتعامل ببساطة مع مشكلة بدنية طفيفة.

    وقال فليك للصحفيين: «كان يعاني من مشكلة طفيفة، صداع. لامين عبقري، وهذا أمر مفهوم. لقد حصل على ثلاثة أسابيع من الراحة ولم يتدرب سوى أيام قليلة. من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالاته».


  • استمرار موجة الرحيل من صفوف برشلونة

    يمثل رحيل فورت نهاية ارتباط دام عقدًا كاملًا مع برشلونة. فرغم تدرجه في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، عانى المدافع في سبيل ترسيخ مكانة دائمة ضمن الفريق الأول. وبعد فترة قضاها مع إلتشي الموسم الماضي، يمثل الانتقال الدائم أفضل فرصة له للحصول على دقائق منتظمة في دوري الأضواء.

    ويأتي رحيله في إطار عملية تصفية أوسع في أواخر فترة الانتقالات بمعقل الكامب نو. إذ يسعى النادي الكتالوني بنشاط إلى موازنة ميزانيته، ما أدى إلى الاستغناء عن عدد من مواهب الأكاديمية.

    ومن المتوقع أن يحسم توني فيرنانديز انتقاله إلى فينيسيا قريبًا، في حين تشير التقارير إلى أن كاسادو يدرس اهتمام كل من آر بي لايبزيج وبشكتاش.


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  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    بدايات جديدة في إقليم الباسك

    سينضمّ فورت الآن إلى تشكيلة ماتارازو في سان سيباستيان، آملاً في خوض أولى مبارياته مع ريال سوسيداد خلال الأسابيع المقبلة وإثبات نفسه في الليجا.

    أما في كتالونيا، فسيتعيّن على فليك التعامل مع التداعيات النفسية داخل غرفة ملابس تشهد مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على تركيز يامال في معركة برشلونة المستمرة للدفاع عن اللقب.

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