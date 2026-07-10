هل يحقق حلمه أخيرًا؟ ياسين بونو : أتمنى التوفيق للأرجنتين وأطمح في الانتقال لهذا النادي قريبًا!

خرج الحارس المغربي ياسين بونو، من أجل الحديث عن مستقبله، بعد خروج المغرب من بطولة كأس العالم 2026، ملمحًا إلى إمكانية رحيله عن الهلال السعودي.

المغرب أنهت رحلتها المثيرة في المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالخسارة من فرنسا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.