"المنطق المستفز" لياسر المسحل يتجسد على طبق من ذهب .. الواقع يقول لكم "لا تنتظروا إقالة هيرفي رينارد" والإعلام يدعمه!

الكل يتحدث إلا من المفترض أن يكون هو المتحدث الأول في هذا الوقت العصيب الذي يمر به المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد .. الصامت الوحيد هو ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم!

الأمر لا يتعلق فقط بالهزيمة الثقيلة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، ولا الخسارة بعدها أمام صربيا بثنائية مقابل هدف وحيد، خلال الخمسة أيام الماضية، ولا بما حدث قبلها من إخفاقات من الفشل في كأس الخليج، كأس آسيا، كأس العرب، والفشل في التأهل ببطاقة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بل كذلك ما زاد الطين ما خرجت به صحيفة "ليكيب" الفرنسية خلال الساعات الماضية من طلب رينارد بفسخ عقده مع المنتخب السعودي الممتد حتى عام 2027، وبدء مفاوضاته مع المنتخب الغاني.

وما بين هزيمتي مصر وصربيا، ومزاعم "ليكيب"، قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بـ"توزيع" بيان رسمي على الصحف يفيد بعدم التفكير في إقالة رينارد، وتأكيد قيادته للأخضر في كأس العالم 2026.. بيان زاد الجمهور والوسط الرياضي استفزازًا ليس أكثر.

لكن لِمَ الاستفزاز من ياسر المسحل والواقع يخدم فكره تمامًا؟ .. مخطئ من ينتظر منه حديث مختلف أو قرار من مجلس بإقالة رينارد حاليًا، فإن رحل سيكون بقرار شخصي من الفرنسي!