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Yassre Al-Qahtani Waleed Abdullah social gfx
محمود خالد

"ظننت أنها هللات في جيبه" .. ياسر القحطاني يستعيد ذكرى طريفة "يحظرها الفيفا" عن وليد عبد الله!

الهلال
الاتحاد
النصر
الشباب
وليد عبدالله‎
دوري روشن السعودي

أسطورة الهلال: لعبت مباراة الاتحاد وأنا مصاب في منطقة حساسة

واقعة أفلتت من قانون الفيفا، كشف عنها أسطورة نادي الهلال، ياسر القحطاني، في حوار طريف، استعاد به ذكريات مواجهة سابقة في الملاعب، أمام وليد عبد الله، حارس الدرعية الحالي، والذي سبق وأن ارتدى قميصي الشباب والنصر.

ومع بلوغ عامه الأربعين، فإن وليد عبد الله، لا يزال في الملاعب، حيث يمثّل الدرعية، الذي قاده للصعود إلى دوري روشن السعودي، كما جذب الأنظار بمستوياته في أولى مشاركة هذا الموسم، أمام النصر، في الجولة الثامنة، والتي انتهت بفوز رونالدو ورفاقه بنتيجة (3-0).

  • ماذا حدث؟

    في حديث أثار ضحك الضيوف، استعاد أسطورة الهلال، عبر بودكاست "بالخبرة مع ياسر القحطاني"، ذكريات أحد المواقف التي لا تُنسى في الملاعب، بشأن وليد عبد الله، مؤكدًا أنه إبان تنفيذ ركلة ركنية، سمع صوت مفاتيح في جيب الحارس.

    وأضاف القحطاني ضاحكًا أنه لم يستوعب هذا الأمر في البداية، إلا أنه سمع صوتًا قادمًا من جيب وليد عبد الله، منوهًا بأنه اعتقد في البداية أنه نسي "هللات" في جيبه، بينما تأكد أن الحارس لعب ولم يدرك أنه وضع المفاتيح في جيبه.

  • قانون الفيفا

    وبالحديث في هذا السياق، فإن لائحة المجلس الدولي لكرة القدم، المعروف اختصارًا بـ"آيفاب"، والذي يسنّ قوانين اللعبة، تتضمن المادة الرابعة، من قانون "معدات الملاعب"، والتي تمنع ارتداء اكسسوارات أو حمل أي مواد صلبة، قد تتسبب في أذى اللاعبين، عمدًا أو بدون قصد، وفي حالة ارتداء لاعب لأقراط أو سلاسل، على سبيل المثال، فإنه يجب عليه أن يخلعها قبل دخول أرض الملعب.

    ليس ذلك فحسب، بل إنه في حال تم اكتشاف لاعب يرفض الامتثال للقواعد، فإنه معرض للعقوبة بالغرامة أو الإيقاف، كما ثبت في واقعة ارتداء مدافع منتخب الصين، وانج شينشاو، قلادة في الملعب، خلال مباراة ودية أمام ميانمار، كما احتفظ بها في جواربه، عندما شارك بديلًا، ليصدر الاتحاد الصيني قرارًا بحرمان اللعب من تمثيل المنتخب الأول لمدة سنة، مع تغريم ناديه شانجهاي، 20 ألف يوان.

    وشهدت كأس العالم 2022، واقعة شهيرة، كان بطلها جول كوندي، مدافع فرنسا، الذي كان يرتدي سلسلتين من الذهب، في مباراة بولندا، في دور الـ16، قبل أن يكتشف مساعد الحكم، الأمر بالصدفة، ليقوم أحد أفراد الطاقم التدريبي لـ"الديوك" بخلع السلسلتين من رقبته.

  • معلومة مثيرة في أول كلاسيكو

    وفي حلقة جمعته بعدد من نجوم الكرة السعودية، وجه ياسر القحطاني سؤالًا إلى مناف أبو شقير، أسطورة نادي الاتحاد، بشأن أولى مباراة خاضها ضد الهلال، قبل أن يفاجئه بمعلومة طريفة.

    وقال أبو شقير، إن أول كلاسيكو شارك فيه أمام الهلال، كان في مباراة جمعته بالاتحاد في إيران، ضمن بطولة مجمعة في دوري أبطال آسيا، ليجيبه ياسر القحطاني ضاحكًا بأنه ظن أن هذا الوجه الأشقر من أصفهان.

    في المقابل، أكد أبو شقير أن تحقيقه للفوز في أول كلاسيكو في بطولة دولية مثل الآسيوية، أعطته دفعة معنوية كبرى.


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  • موقف لا ينساه القحطاني

    وبدوره، استعاد ياسر القحطاني ذكرى مشاركته ضد الاتحاد، وكان يعاني من إصابة، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي الإماراتي، وكانت إصابته في منطقة حساسة، وقبل مواجهة العميد بأسبوع.

    وأضاف "كانت مباراتنا مع الاتحاد للتتويج، وحينها لم يكن لي بديل في الفريق، ولذا وافقت على المشاركة، وكان على قول محمد نور، الأدرينالين عالٍ (في إشارة إلى خطأ نور في حلقة قبل أيام)، ولكني تسببت بركلة جزاء وخسرنا المباراة".

    وجاءت تلك الذكريات بالتزامن مع مباراة الكلاسيكو، التي شهدت فوز الهلال على الاتحاد، بالأمس، بنتيجة (3-2)، على ملعب المملكة ارينا، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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