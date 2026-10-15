خدع الحكم ليحتسب هدفه .. ياسر القحطاني عن تقنية الفار: "كان سيسجن لاعبين في نهائي آسيا 2007"!

وطالب ياسر القحطاني، بضرورة "تقنين" استخدام تقنية الفيديو في الملاعب، مبينًا أن الـVAR، أثبت إنصافه في حالات التسلل على وجه الخصوص، إلا أنه - في المقابل - يعطل اللعب كثيرًا، ليتساءل "هل على اللاعب ألا يحتفل بهدفه لينتظر قرار الفار؟"، ويردّ الإعلامي بتال القوس مازحًا "يحتفل مرتين".

وشدد نجم الهلال السابق، على ضرورة تطبيق قانون الفيفا، الذي تم استخدامه في النسخة الماضية من كأس العالم للشباب، بأن يُمنح كل مدرب الحق في مطالبة الحكم بمراجعة تقنية الفيديو "مرتين"، مع تقنين استخدام تلك التكنولوجيا في المباراة الوحدة.

ووجه القوس سؤالًا إلى القحطاني، حول هدف له كان الفار سيقوم بإلغائه، ليعلّق "هدفي ضد الرائد، الكرة لم تتجاوز خط المرمى، بل اصطدمت بالعارضة ثم سقطت على الخط وارتدت، والحكم كان يقف بعيدًا، وكنت قريبًا من الكرة، واحتفلت، والحكم احتسب الهدف بعد مشاهدة احتفالي".

أما عن حالة أخرى كان الفار ليحتسب هدفًا ملغيًا له، قال القحطاني "هدفي ضد التعاون، الكرة بكامل محيطها تجاوزت الخط، والمدافع أبعد الكرة، والحكم لم يحتسبها".



