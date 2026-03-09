ويستون ماكيني حصريًا: نجم المنتخب الأمريكي ويوفنتوس يعترف بـ"ضغط" كأس العالم على أرضه ويكشف عن "دافع إضافي" للنجاح تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو

ورداً على سؤالحولكيفية استفادة الولايات المتحدة من ميزة اللعب على أرضها، قال ماكيني - في حديثه مع Vita Coco - لـ GOAL: "اللعب على أرضنا يمنحنا طاقة مختلفة. هناك إثارة وفخر ودافع إضافي عندما نعلم أن جماهيرنا معنا. هناك ضغط أيضاً، لكنني أحاول تقبله وتوجيهه إلى لعبتي".

تحدث براد فريدل، نجم المنتخب الأمريكي السابق، إلى GOAL عن شكل النجاح الذي يمكن أن يحققه فريق بوكيتينو هذا الصيف: "أتوقع أن نتجاوز مرحلة المجموعات. أعتقد أن تجاوز التوقعات يعني تجاوز ربع النهائي. من الصعب حقًا تحديد ما أعتبره نجاحًا أو فشلًا، أو مرحلة خروج المغلوب وما إلى ذلك، حتى نرى القرعة ومباريات خروج المغلوب. لا عيب في الخروج على يد البرازيل أو إنجلترا. هذا أمر وارد الحدوث. بالنسبة لي، المهم هو الطريقة التي سيحدث بها ذلك.

"أعرف ماوريسيو جيدًا، وسيكون لديه فريق جاهز جيدًا، ولياقة بدنية جيدة، وسيقاتل من أجل الجميع، وسيقدم أداءً جيدًا. لهذا السبب أعتقد أنه خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات، يمكنهم تجاوز الدور - هذا ما أتوقعه. بعد ذلك، للأسف، مهما كانت قوة المنافسة ضد بعض الفرق في كأس العالم - ولهذا السبب فاز عدد قليل جدًا بها على مدار تاريخ البطولة - من الصعب الفوز بها. علينا أن ننتظر ونرى.

"أعتقد أن الفريق قادر بالتأكيد - بفضل المواهب التي يمتلكها، وأنا أعرف طريقة عمل ماوريسيو - على الوصول إلى ربع النهائي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك لأن الأمر يصبح صعبًا للغاية.

"في بعض الأحيان، ستحتاج إلى الحظ أو ركلات الجزاء أو طرد لاعبين، أو أي شيء آخر. انظر إلى جميع الفرق الإنجليزية العظيمة التي كانت قريبة جدًا من الفوز. من حيث الموهبة، من خلال اللعب معهم وضدهم، كان لديهم الموهبة للفوز بكأس العالم. لأي سبب من الأسباب، لم يتمكنوا من إنهاء المهمة".