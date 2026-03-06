وولفز يكشف عن تكريم خاص لديوغو جوتا قبل مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أقام المدير جون جوف حفلاً خاصاً يوم الجمعة للكشف عن الأعمال، حضره مدير الفريق الأول روب إدواردز والعديد من زملائه السابقين في الفريق. وفي معرض حديثه عن أهمية المشروع، قال جوف: "هذا نصب تذكاري لجميع أفراد النادي، والأهم من ذلك أنه يشمل مشجعينا الذين شعروا بحزن شديد لرحيل ديوغو، مع تضمين جميع تكريماتهم. لقد قام جودي بعمل رائع في تجسيد شخصية ديوغو بشكل جيد للغاية".

واصل غوف التأكيد على الطبيعة الجماعية لعملية الحداد في مولينوكس، مضيفًا: "كانت فرصة جمع الجميع - جميع الأقسام - معًا لتذكر أحد لاعبينا البارزين، والمساهمة التي قدمها لهذا النادي لكرة القدم، لحظة جميلة". شهد الحدث قيام لاعبي الفريق الأول مثل خوسيه سا ومات دوهرتي بتقديم احترامهم للاعب الذي لا يزال متأصلًا في نسيج النادي.