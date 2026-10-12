وماذا عن الذكريات؟.. جيرارد يرفض الحصول على الدوري الإنجليزي بأثر رجعي بعد قضايا مانشستر سيتي!

وفي حين قد يرى اللاعبون الذين دافعوا عن ألوان سيتي أن لا أحد يمكنه أن يمحو ما عاشوه، فقد سلّط جيرارد الضوء على الأثر العميق الذي لحق ببقية فرق الدوري.

"وقد سمعت الكثير من لاعبي سيتي، والكثير من جماهير سيتي، ومن المشجعين المشهورين، يقولون: ‘لا يمكنكم أن تسلبوا منا تلك اللحظات’. ولكن ماذا عن الذكريات التي سلبوها هم؟ ماذا عن الذكريات التي سلبوها، ليس مني فقط ومن الفريق الذي لعبت فيه، بل على مدى تلك الفترة التي امتدت تسع أو عشر سنوات؟ جماهير توتنهام، وجماهير يونايتد، وجماهير إيفرتون، والفرق في أسفل الترتيب، والفرق في مسابقات الكؤوس. على لاعبي سيتي السابقين والحاليين وعلى مُلّاك سيتي، وكل من له صلة بسيتي، أن يفكروا في الذكريات التي ربما سرقوها من الجميع."