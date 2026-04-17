مملوك لولي العهد ويقولون عنه "دولة داخل الدولة".. غرائب جوهور دار التعظيم الذي أحرج الأهلي السعودي واحتكر الدوري الماليزي!

نجح النادي الأهلي السعودي في حجز مقعده بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز صعبة ومثيرة على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات دور الثمانية.

بدأت المباراة بمفاجأة مدوية عندما تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 19 سجله مدافع الأهلي علي مجرشي بالخطأ في مرماه مما وضع العملاق السعودي في مأزق حقيقي أمام طموح الفريق الماليزي.

وشهدت المواجهة تحولًا دراميًا بعد تعرض علي مجرشي للطرد في الدقيقة 37 ليعود الأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف التعادل عبر فرانك كيسييه قبل أن يحسم جالينو اللقاء في الدقيقة 54.

هذا الأداء القوي من الفريق الماليزي الذي كاد أن يطيح بصاحب الأرض والجمهور وبطل النسخة السابقة ليس وليد الصدفة بل هو نتاج مشروع رياضي يوصف بأنه الأغرب والأكثر إثارة للجدل في القارة الآسيوية برمتها.



