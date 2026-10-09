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أحمد فرهود

"إنه أخي الكبير".. وليد عبدالله يكشف كلماته إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة البرتغال ويتغنى بجماهير النصر

كريستيانو رونالدو
النصر
وليد عبدالله‎
النصر ضد الدرعية
الدرعية
دوري روشن السعودي

ماذا قال وليد عبدالله؟!..

كشف وليد عبدالله، حارس مرمى نادي الدرعية، عن كلماته إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ بعد مواجهة الفريقين على ملعب "الأول بارك"، مساء يوم الجمعة.

النصر فاز (3-0) ضد نادي الدرعية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP

    ماذا قال وليد عبدالله إلى كريستيانو رونالدو؟

    وفي هذا السياق.. أكد وليد عبدالله، حارس مرمى نادي الدرعية، أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك بعد أن زامله في صفوف عملاق الرياض النصر، من يناير 2023 إلى صيف 2024.

    عبدالله قال عن ذلك؛ بعد مباراة النصر والدرعية في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، مساء يوم الجمعة: "رونالدو.. إنه صديقي، بل بمثابة أخي الكبير".

    وأشار في تصريحاته مع شبكة قنوات "ثمانية"، إلى أنه تحدث مع رونالدو بعد المباراة، بشأن أزمته مع المنتخب البرتغالي؛ حيث قال له - أي وليد -: "جميعنا نقف معك.. وأنت لا تزال (الرقم 1)".

    ورحل رونالدو عن معسكر البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ في أعقاب أزمته مع المدير الفني للمنتخب جورج جيسوس، على هامش مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

  • Waleed Abdullah - Al Nassr FansSocial gfx/ Goal Arabia

    وليد عبدالله يتغنى بجماهير نادي النصر

    وعلى جانب آخر.. تغنى وليد عبدالله، حارس مرمى نادي الدرعية، بجماهير عملاق الرياض النصر؛ وذلك على هامش مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة.

    وأوضح عبدالله أن الجماهير النصراوية، دائمًا ما كانت تقف بجانبه؛ سواء عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق، أو بعد رحيله.

    وأضاف: "لقد أخذ المشجعون يهتفون باسمي، قبل مباراة ليلة الجمعة؛ وهذا ليس بغريب على بيئة النصر، وجماهيره المحترمة".

  • تعليق وليد عبدالله على مباراة النصر والدرعية

    وبخصوص المباراة نفسها؛ اعترف الحارس المخضرم وليد عبدالله بأن نادي الدرعية ارتكب أخطاءً عديدة أمام عملاق الرياض النصر، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وشدد عبدالله على أن الدرعية تحسن كثيرًا في الشوط الثاني؛ إلا أنه واجه سوء حظ كبيرًا، ليخسر (0-3) في النهاية.

    وختامًا؛ أعلن عبدالله أنه جاهز لخدمة الدرعية في أي وقتٍ يحتاجه، رغم قلة مشاركاته في الموسم الحالي.

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  • FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP

    موقف النصر والدرعية في دوري روشن

    عملاق الرياض النصر وصل إلى النقطة 19 من 8 مباريات؛ بعد فوزه على نادي الدرعية، مساء يوم الجمعة.

    وبالتالي.. ارتقى النصر إلى "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، بشكلٍ مؤقت لحين إكمال مباريات الجولة الثامنة؛ وبفارق الأهداف فقط خلف نادي القادسية، صاحب "الصدارة".

    أما الدرعية، الذي يشارك في دوري روشن لأول مرة في تاريخه؛ فقد تجمد رصيده عند النقطة 11، في "المركز التاسع" بجدول ترتيب الدوري.

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