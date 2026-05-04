"من يستمتع بمشاهدة نجوم النصر عليه أن يدفع": أسعار تذاكر ديربي الهلال "الفلكية" تثير الجدل .. ورسالة إلى المسؤولين!

بنسبة كبيرة، ستحدد بطل دوري روشن السعودي، لموسم 2025-2026، هكذا بات الحديث حول مباراة القمة التي ستجمع بين النصر والهلال، في 12 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

فوز الهلال على الحزم وخسارة النصر أمام القادسية، في الجولة الحادية والثلاثين، أشعلت المنافسة بين قطبي الرياض، على لقب دوري روشن، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.

النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، أي أنه لا يزال بالإمكان تقليص الفارق إلى نقطتين، قبل الديربي المنتظر.