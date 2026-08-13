سخر من دفاع الطواقي وتوقع سقوط النصر .. وليد الفراج يرد على خدمة الهلال و"بطل الدوري خارج دائرة الرباعي الكبار"!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ردًا قاطعًا على حملات التشكيك، حول تبعيته لنادي الهلال، بالتزامن مع انتقاله لوجهة إعلامية جديدة، في الوقت الذي وجّه فيه رسالة صادمة لعشاق النصر.

وبدأ وليد الفراج، أولى حلقاته عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، من أجل الاستعداد لتغطية الموسم الرياضي الجديد "2026-2027" في ملاعب المملكة.

انتقال الفراج للعمل في قناة روتانا، التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، الذي انتقلت ملكية نادي الهلال إليه، باستحواذ 75% على حصة النادي، مقابل 25% من صندوق الاستثمارات العامة، أثار شكوكًا واسعة النطاق، بشأن إمكانية تحول الفراج إلى "منبرًا" يخدم الهلال، ليخرج الإعلامي المخضرم برسالة حاسمة تجاه ذلك الأمر.

أحاديث كثيرة خرج بها وليد الفراج في مستهل حلقته عبر فضائية روتانا، الرد على خدمة الهلال وتوقع صادم للنصر، وآراء النقاد حول هوية بطل الدوري وسط الأزمات التي يعاني منها الرباعي الكبار، نسعرضها معًا في النقاط التالية..