بين زكام الهلال وإرهاق الأهلي: وليد الفراج يوجه تحذيرًا للنصر .. و"خط أحمر من الوليد بن طلال"!

وخرج وليد الفراج، في أكثر من مناسبة، ليؤكد نظرته للنصر منذ بداية الموسم الحالي، بأنه سينهي الموسم بطلًا للدوري.

كان آخر تلك المناسبات، حينما صرح الفراج عبر برنامج "الليوان"، بأن كل الظروف الطبيعية، دون أي مؤامرات، تؤدي إلى النصر، من حيث قدرته على جمع النقاط، وجدولة الدوري التي مكنته من تحقيق انطلاقة جيدة، فضلًأ عن تعاقده مع مدرب ذكي بحجم جورج جيسوس، واختيار كريستيانو رونالدو، لأسماء جديدة قادرة على مساعدته في الفريق، مثل جواو فيليكس.

وأبدى الفراج رغبته في أن يتوج النصر بالدوري، من أجل مصلحة المسابقة؛ من حيث إنهاء احتكار الهلال والاتحاد على المسابقة، في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن فوز النصر أو الأهلي باللقب، سيساهم في زيادة قوة الدوري في موسم 2027-2028، ويساعد على زيادة الحضور الجماهيري "الضعيف" هذا الموسم.



