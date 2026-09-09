"تحويل وليد الفراج للتحقيق" .. أصبحت هي "الشائعة" المعتادة في كل موسم كروي بدوري روشن السعودي، ومع مرور ست جولات فقط من 2026-27، تصدرت هذه الأنباء المشهد مرة أخرى، حتى خرج مقدم برنامج "كورة روتانا" لكشف الحقيقة.
بعد مزاعم تهكمه على أحد أفراد الأسرة المالكة .. أول تعليق من وليد الفراج على أنباء شطب رخصته الإعلامية
ما القصة؟
الجدل كله يحوم حول مصادر دعم الهلال لصفقاته، حيث أصبح هذا هو الشغل الشاغل للبرامج الحوارية الرياضية.
هذا الجدل لم يتوقف رغم علم الجميع أن الأمير الوليد بن طلال قد استحوذ بالفعل على 70% من ملكية القلعة الزرقاء، ولم يعد النادي محدود الدعم كبقية منافسيه.
لكن قوة ميركاتو الهلال في صيف 2026 بالتعاقد مع جابرييل مارتينيلي، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز، أغاظ المنافسين ودفعهم للتشكيك أكثر ومطالبة الجهات المسؤولة بكشف الحقائق.
هذا الملف ناقشه وليد الفراج في برنامجه، حتى زعم البعض أنه تسبب في شطب رخصته الإعلامية وتحويله للتحقيق..
ماذا قال الفراج؟
الفراج خلال نقاش في إحدى حلقات برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، تقمص شخصية أحد رجال الشرف في نادٍ ما، لم يفصح عن اسمه أو اسم النادي المقصود.
وقال حينها الإعلامي للناقد الرياضي محمد الشيخ بتهكم: "هل تريد أن تقنعوني أن وليد بن طلال دفع كل تلك المبالغ؟!".
هذا الفيديو استغله البعض للترويج لمزاعم تعمد الفراج للتهكم على أحد أفراد الأسرة المالكة ومن ثم ضرورة شطب رخصته الإعلامية، حتى نفى بنفسه تلك المزاعم.
الفراج ينفي بطريقته
لم يتطرق وليد الفراج لمزاعم شطب رخصته الإعلامية بشكل واضح، لكنه نفى بطريقته الخاصة، معلنًا عودته لتقديم برنامج "روتانا سبورت" بعد غدٍ الجمعة، بعد غيابه عن الشاشة لأيام.
وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حبايب قلبي، شكرًا لكل مشاعركم ودعواتكم، بإذن الله نعود إليكم في روتانا سبورت مع وليد مع مباريات الجمعة إن شاء الله .. وحشتونا".
الفراج من أكشن مع وليد إلى روتانا سبورت
بنهاية الموسم الماضي، أعلن وليد الفراج نهاية عقده مع شبكة قنوات "إم بي سي" ومن ثم توقف برنامجه "أكشن مع وليد" الذي استمر لسنوات.
وبعدها انتقل الإعلامي الرياضي للعمل مع شبكة قنوات "روتانا" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وهو ما دفع البعض للتشكيك في أنه سيجامل الهلال على حساب بقية الأندية.
لكن الفراج في أولى حلقاته نفى تمامًا عزمه مجاملة الهلال من أجل ابن طلال، مؤكدًا أنه لم يتحدث مع مالك القناة قط، بجانب احترامه لعمله الإعلامي بغض النظر عن ملاك القنوات التي يعمل بها.
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