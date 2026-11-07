"هل يحتاج الاتحاد والأهلي والنصر إلى الإفلاس؟".. رسالة تحذير إلى صندوق الاستثمارات من مصير كومو الأليم!

ونشر الشهري رسالة مثيرة للجدل، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "أحزنني خبر إفلاس دوري LIV Golf العالمي للجولف الذي رعاه صندوق الاستثمارات السعودي، ويحزنني تأرجح نتائج نيوكاسل وبوادر عودته إلى ما قبل عهد الـPIF، وأحزنني إلغاء بطولات عالمية لـPIF في السنوكر والتنس. وأدعوا ألا يأتي يوم نسمع فيه إعلان إفلاس الاتحاد والأهلي والنصر، حتى يسهل بيعهم إلى مستثمرين لانعدام المال اللازم للصرف عليهم".

وأضاف "في 2017، فكر مالك كومو في طريقه للتخلص من ديونه وهموم النادي، فأعلن إفلاسه وتقدمت زوجة اللاعب النيجيري مايكل إيسيان للشراء، لكن الاتحاد الإيطالي رفض فتمّ إسقاط النادي إلى الدرجة الرابعة.

في 2019، اشترى الإندونيسيان مروان وشريكه كومو وصعدا به سريعًا إلى مقدمة دوريات إيطاليا وأوروبا والمال. السؤال، هل تحتاج أندية الاتحاد والأهلي والنصر إلى الإفلاس أو إلى تغيير المسؤولين؟".

ورد الشهري على تعليق متابع بأن دخول صندوق الاستثمارات العامة في الرياضة، هو بمثابة خطأ غير مدروس أو مبني على أسس رياضية واستثمارية وتسبب في هدر أموال، معلقًا "الفكرة جريئة وممتازة، ولكن التنفيذ والخطوات خاطئة".