حسم السيتي انتصاره بنتيجة 1-0 على حساب تشيلسي في ويمبلي يوم السبت، بفضل هدف رائع بكعب القدم من أنطوان سيمينيو. وبينما يُضاف هذا الانتصار إلى خزانة بطولات النادي إلى جانب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، سارع جوارديولا لإغلاق الباب أمام أي أحاديث حول إقامة احتفالات بعد المباراة في العاصمة.

وعند سؤاله عما إذا كان سيُسمح للاعبيه بالاستمتاع بحفلة في لندن بعد صافرة النهاية، جاء رد المدرب الكتالوني قاطعًا للصحفيين: "سنعود للديار.. ولا حتى زجاجة جعة واحدة. لا، لا، لا - لا نملك وقتًا للاحتفال".

وأضاف موضحاً معاناته: "امتلك تشيلسي سبعة أيام للتحضير للنهائي؛ بينما حظينا نحن بثلاثة أيام فقط، ويوم أمس كان بمثابة كابوس. لقد استغرقنا حرفيًا ست ساعات للوصول من مدينتنا إلى هنا. القطارات تمثل مشكلة بعض الشيء في هذا البلد.. ست ساعات كاملة!".