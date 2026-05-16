"ولا حتى زجاجة جعة" .. جوارديولا يصادر احتفالات مانشستر سيتي بكأس الاتحاد من أجل عيون البريميرليج
لا وقت لاحتفالات ويمبلي
حسم السيتي انتصاره بنتيجة 1-0 على حساب تشيلسي في ويمبلي يوم السبت، بفضل هدف رائع بكعب القدم من أنطوان سيمينيو. وبينما يُضاف هذا الانتصار إلى خزانة بطولات النادي إلى جانب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، سارع جوارديولا لإغلاق الباب أمام أي أحاديث حول إقامة احتفالات بعد المباراة في العاصمة.
وعند سؤاله عما إذا كان سيُسمح للاعبيه بالاستمتاع بحفلة في لندن بعد صافرة النهاية، جاء رد المدرب الكتالوني قاطعًا للصحفيين: "سنعود للديار.. ولا حتى زجاجة جعة واحدة. لا، لا، لا - لا نملك وقتًا للاحتفال".
وأضاف موضحاً معاناته: "امتلك تشيلسي سبعة أيام للتحضير للنهائي؛ بينما حظينا نحن بثلاثة أيام فقط، ويوم أمس كان بمثابة كابوس. لقد استغرقنا حرفيًا ست ساعات للوصول من مدينتنا إلى هنا. القطارات تمثل مشكلة بعض الشيء في هذا البلد.. ست ساعات كاملة!".
سباق اللقب يتصدر الأولويات
ويكمن السبب الحقيقي وراء موقف جوارديولا الصارم في الطبيعة القاسية لجدول مباريات البريميرليج؛ إذ يتأخر السيتي حاليًا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر مع تبقي مباراتين فقط. وتتزايد الضغوط لضمان عدم التعثر في مساعي الحفاظ على تاج البطولة، خصوصاً مع اقتراب رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب "فيتاليتي" لمواجهة بورنموث مساء الثلاثاء.
ومن المقرر أن يواجه آرسنال نظيره بيرنلي يوم الإثنين، وأي فوز للجانرز يعني تحتم حصول السيتي على النقاط الثلاث كاملة أمام بورنموث لضمان استمرار السباق حتى رمقه الأخير. وأمام هذه الرهانات الكبرى، لا يبدي جوارديولا أي استعداد للمغامرة بالحالة البدنية للاعبيه، مصرًا على العودة الفورية إلى مانشستر للبدء في عمليات الاستشفاء.
خطط الاحتفال الكبرى قيد التأجيل
وبينما تظل الاحتفالات قيد التأجيل في الوقت الحالي، أكد جوارديولا أن النادي وضع بالفعل جدولًا لاحتفالات رسمية بنهاية الموسم. وتتمثل الخطة في الجمع بين إنجازات فريقي الرجال والسيدات في موكب احتفالي مشترك يجوب شوارع مانشستر بمجرد إسدال الستار على المنافسات.
وأوضح جوارديولا قائلاً: "يوم الإثنين المقبل بعد مباراة أستون فيلا، سنحتفل مع فريق السيدات. لقد أخبرني النادي بأنه سيتم تنظيم موكب في مانشستر لأننا يجب أن نحتفل مع كلا الفريقين".
إرث جوارديولا الاستثنائي
نجح السيتي في حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو هذا الموسم، ليضيف فصلًا جديدًا إلى حقبة نجاحاته المستمرة تحت قيادة جوارديولا.
ويعزز هذا الإنجاز من الإرث التاريخي المذهل لجوارديولا في إنجلترا، حيث أصبح المدرب الكتالوني أول مدير فني في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يكمل ثنائية الكؤوس المحلية في موسمين مختلفين. وبعد أن حقق هذا الإنجاز سابقًا خلال موسم 2018-2019، فإنه ينفرد الآن بمكانة تاريخية لا يضاهيه فيها كبار المدربين الآخرين، بما في ذلك السير أليكس فيرجسون وأرسين فينـجر، حيث لم يتمكن أي منهما من تأمين كلا الكأسين المحليين في أكثر من موسم واحد طوال مسيرتهما.