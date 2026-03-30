"ولا أريد أن أراه عابسًا!" - سام ألارديس يجلس جود بيلينغهام على مقاعد البدلاء ويكشف عن خط هجومه المثالي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم

وقال ألارديس: «سأضع مورغان روجرز في مركز رقم 10. وبالمناسبة، هذا اختيار صعب، لأن هناك أيضًا فيل فودن وكول بالمر وجود بيلينغهام». ويعكس قراره اتجاهًا متزايدًا بين المحللين، حيث اختار آلان شيرر أيضًا مؤخرًا استبعاد بعض نجوم إنجلترا الأكثر شهرة عالميًا من تشكيلته المتوقعة.

تشكيلة الهجوم التي اقترحها ألارديس تضع نجم أستون فيلا روجرز في مركز الصدارة، مدعومًا بثنائي جناح سريع. وأضاف: "سأضع بوكايو ساكا على اليمين وأنطوني جوردون على اليسار، مع هاري كين في المقدمة وروجرز في الوسط. سأضع بيلينجهام على مقاعد البدلاء، ولا أريد أن أراه عابسًا! أعتقد أن توماس توخيل قاسٍ جدًا، وإذا احتاج إلى تغيير، فسوف يقوم به. بغض النظر عن الضغط الذي يتعرض له من الصحافة بشأن اختياراته، فلن يهتم بذلك. سيفعل ما يعتقد أنه صحيح للفريق".