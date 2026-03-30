"ولا أريد أن أراه عابسًا!" - سام ألارديس يجلس جود بيلينغهام على مقاعد البدلاء ويكشف عن خط هجومه المثالي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم
"بيغ سام" يتجاهل نجم ريال مدريد
في خطوة من المؤكد أنها ستثير انقساماً بين جماهير الفريق، كشف المدرب السابق ألارديس أن بيلينغهام لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية المفضلة لديه لبطولة كأس العالم 2026. وفي حديثه خلال بودكاست «No Tippy Tappy Football» الذي تبثه قناة «Footy Accumulators»، أوضح المدرب البالغ من العمر 71 عاماً أنه يفضل لاعباً أكثر جاهزية ليشغل الدور الإبداعي الحاسم خلف هاري كين.
روجرز يتفوق على بيلينغهام في نظام توخيل
وقال ألارديس: «سأضع مورغان روجرز في مركز رقم 10. وبالمناسبة، هذا اختيار صعب، لأن هناك أيضًا فيل فودن وكول بالمر وجود بيلينغهام». ويعكس قراره اتجاهًا متزايدًا بين المحللين، حيث اختار آلان شيرر أيضًا مؤخرًا استبعاد بعض نجوم إنجلترا الأكثر شهرة عالميًا من تشكيلته المتوقعة.
تشكيلة الهجوم التي اقترحها ألارديس تضع نجم أستون فيلا روجرز في مركز الصدارة، مدعومًا بثنائي جناح سريع. وأضاف: "سأضع بوكايو ساكا على اليمين وأنطوني جوردون على اليسار، مع هاري كين في المقدمة وروجرز في الوسط. سأضع بيلينجهام على مقاعد البدلاء، ولا أريد أن أراه عابسًا! أعتقد أن توماس توخيل قاسٍ جدًا، وإذا احتاج إلى تغيير، فسوف يقوم به. بغض النظر عن الضغط الذي يتعرض له من الصحافة بشأن اختياراته، فلن يهتم بذلك. سيفعل ما يعتقد أنه صحيح للفريق".
معضلة ترينت ألكسندر-أرنولد
في حين أن ألارديس لا يمانع في إبقاء بيلينغهام على مقاعد البدلاء، إلا أنه أقل اقتناعًا بكثير بقرار توخيل استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد. فقد كان غياب مدافع ريال مدريد عن التشكيلات الأخيرة ملحوظًا للغاية، مما أدى إلى تكهنات مكثفة حول مستقبله تحت قيادة المدرب الألماني. واعترف ألارديس بأنه في حيرة من أمره إزاء هذا الاستبعاد، مشيرًا إلى التجربة المُغيرة التي خاضها المدافع في إسبانيا كسبب يدعو إلى إشراكه.
قال ألارديس: "لا أستطيع أن أفهم تمامًا استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد". "لا أستطيع فهم ذلك بسبب صفاته، كما أن خبرته في ريال مدريد ستكون قد جعلته أفضل. أي لاعب يمر بتجربة ريال مدريد سيصبح لاعباً أفضل بفضلها. واجه صعوبات في البداية، لكنه يبدو أنه استقر الآن ويشارك بانتظام. لا يمكنك تجاهل موهبته. إنه غير مضمون دفاعياً بعض الشيء، لكن هذا نادر الحدوث بفضل موهبته".
"الخيار التكتيكي" الذي اتخذه توخيل
وقد اشتد الجدل الدائر حول ألكسندر-أرنولد بعد تقارير عن خلاف محتمل بينهما، رغم أن توخيل أكد أن الاثنين تحدثا مباشرةً وأصر على أن استبعاده كان مجرد «خيار رياضي». واعترف مدرب منتخب إنجلترا قائلاً: «أعلم أن استبعاد لاعب مثل ترينت يثير ضجة. لقد تحدثنا عبر الهاتف. حاولت شرح الموقف لكن عليه أن يتقبله. إنه مجرد اختيار. اختيار رياضي وصعب". مع اقتراب كأس العالم، يظل اختيار توخيل النهائي أحد أكثر القصص المنتظرة في كرة القدم الدولية.