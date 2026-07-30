بـ3 كلمات فقط.. وكيل يوليان ناجلسمان يرد رسميًا على تدريبه الأهلي خلفًا لماتياس يايسله

يوليان ناجلسمان البالغ من العمر 39 سنة، لا يرتبط بعقدٍ مع أي فريق في الوقت الحالي؛ وذلك في أعقاب رحيله عن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

رحيل ناجلسمان عن المنتخب الألماني؛ جاء بعد خسارته بـ"ركلات الجزاء" ضد باراجواي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وقبل "المانشافت"؛ أشرف ناجلسمان على ناديي هوفنهايم ولايبزيج الألمانيين، بالإضافة إلى العملاق المحلي بايرن ميونخ.

وصنع هذا المدرب الشاب مشروعي هوفنهايم ولايبزيج؛ بينما توج بـ3 ألقاب رسمية مع بايرن ميونخ، هي "الدوري الألماني وثنائية السوبر المحلي".