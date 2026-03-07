وكيل يورغن كلوب يرد بشكل قاطع على التقارير التي تفيد برغبته في تولي منصب مدرب ريال مدريد

رداً على الشائعات المتزايدة، كان كوسيك حازمًا في نفيه لأي مفاوضات جارية. وقال كوسيك: "ليس هناك داعٍ للإجابة على أسئلة حول أمور هي مجرد شائعات. لم يتصل بنا أحد في الوقت الحالي". وأوضح الموقف بشأن العاصمة الإسبانية، مضيفًا: "يورغن كلوب سعيد جدًا بدوره الحالي في ريد بول، وما يُقال عن مفاوضات لتدريب ريال مدريد هو مجرد شائعات في الوقت الحالي".

يأتي هذا النفي وسط تقارير تفيد بأن أتلتيكو مدريد كان يراقب كلوب أيضًا كخليفة محتمل لدييغو سيميوني. في حين أن سيميوني لا يزال متعاقدًا حتى عام 2027، زعمت بعض وسائل الإعلام أن إدارة أتلتيكو تبحث عن تغيير.