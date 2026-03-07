Getty/GOAL
وكيل يورغن كلوب يرد بشكل قاطع على التقارير التي تفيد برغبته في تولي منصب مدرب ريال مدريد
نفي شائعات انتقال كلوب إلى ريال مدريد
ارتبط اسم كلوب بالمنصب المرموق في سانتياغو برنابيو، مع تلميحات بأن ريال مدريد ينظر إلى المدرب الألماني كمرشح رئيسي لإعادة الاستقرار إلى النادي. ومع ذلك، سارع ممثله منذ فترة طويلة مارك كوسيك إلى إسكات الشائعات المحيطة بانتقاله المحتمل إلى الدوري الإسباني، مؤكداً أن موكله لا يزال ملتزماً تماماً بمشروعه الحالي بعيداً عن الضغوط اليومية في المجال الفني.
الموقف النهائي للوكيل
رداً على الشائعات المتزايدة، كان كوسيك حازمًا في نفيه لأي مفاوضات جارية. وقال كوسيك: "ليس هناك داعٍ للإجابة على أسئلة حول أمور هي مجرد شائعات. لم يتصل بنا أحد في الوقت الحالي". وأوضح الموقف بشأن العاصمة الإسبانية، مضيفًا: "يورغن كلوب سعيد جدًا بدوره الحالي في ريد بول، وما يُقال عن مفاوضات لتدريب ريال مدريد هو مجرد شائعات في الوقت الحالي".
يأتي هذا النفي وسط تقارير تفيد بأن أتلتيكو مدريد كان يراقب كلوب أيضًا كخليفة محتمل لدييغو سيميوني. في حين أن سيميوني لا يزال متعاقدًا حتى عام 2027، زعمت بعض وسائل الإعلام أن إدارة أتلتيكو تبحث عن تغيير.
رد فعل قيادات ريد بول
كما رد أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، على التكهنات التي تشير إلى أن كلوب يبحث بالفعل عن طريقة للخروج من عقده كرئيس عالمي لكرة القدم. وكان مينتزلاف لاذعًا في تقييمه للشائعات، حيث قال: "هذا هراء تمامًا ومحض خيال. على العكس من ذلك، نحن راضون للغاية عن العمل الذي يقوم به يورغن كلوب.
إنه يبذل الكثير من الوقت والجهد، وهو على اتصال دائم بمدربينا ومديرينا الرياضيين، ويواصل تطوير فلسفة ريد بول لكرة القدم بطريقة مستدامة. نحن مقتنعون بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب. وهذا هو ما نركز عليه ونكرس له كل طاقتنا".
كلوب يتأمل في الحياة بعد ليفربول
من جانبه، اعترف كلوب سابقًا أنه يستمتع بالراحة من الطبيعة القاسية لإدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. "أنا أحب ما أفعله الآن. لا أشتاق إلى التدريب، لا أشتاق إليه. أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة، لا أدرب لاعبين، ولا أشتاق إلى ذلك"، أوضح كلوب قبل عدة أشهر. يبدو أنه راضٍ عن قراره بالابتعاد عن البيئة عالية المخاطر التي عاش فيها لمدة تقارب العقد في أنفيلد.
"أعلم أنني أستطيع العمل كمدرب، لكن هذا لا يعني أنني يجب أن أظل مدربًا لبقية حياتي... أريد أن أفعل شيئًا مختلفًا"، قال كلوب لموقع The Athletic مؤخرًا. "أعطتني ريد بول فرصة بعد الكثير من التنسيق بيننا. في الوقت الحالي... أشعر بالرضا التام عن هذا العمل ولا أريد أن أكون في أي مكان آخر".
