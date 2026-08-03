يبدو أنها أصبحت عادة في كل سوق انتقالات بالمواسم الأخيرة، حيث يثير حارس مرمى النصر نواف العقيدي الجدل بمستقبله ما بين الرحيل عن النادي العاصمي والبقاء ضمن صفوفه، وصيف 2026 يواصل هذا الجدل.
بحديث عن النبي محمد .. وكيل نواف العقيدي يزيد الجدل بعد مزاعم إصراره الرحيل عن النصر
ما القصة؟
صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الإثنين، تزعم أن العقيدي يصر على الرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضًا تجديد عقده مع النادي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال رفض إدارة النصر رحيله، فإن العقيدي ينتظر دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل ومن ثم سيغادر.
ومن جانبه، يزعم الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل.
تعليق وكيل العقيدي
بالتزامن مع هذه الأنباء، خرج مشعل السفاعي؛ وكيل أعمال نواف العقيدي، بتعليق يزيد الجدل جدلًا، إذ أنه من المرات النادرة التي لا يكون بها حاسمًا بشأن ما يقال عن اللاعبين الذين يمتلك حق وكالتهم.
السفاعي استشهد بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – القائل: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجورِ، وَإِنَّ الفُجورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِندَ اللهِ كَذَّابًا".
ولم يتبين ما المقصود باستشهاد السفاعي، وما إذا كان يقصد أنباء تمسك الحارس بالرحيل بشكل عام أم ما قيل عن عرض النصر عليه المشاركة أساسيًا مقابل البقاء.
خسارة العقيدي لمكانه في الموسم الماضي
كان نواف العقيدي قد شارك مع النصر، في 12 مباراة، خلال الموسم الماضي "2025-2026"، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أربع مباريات.
ورغم ذلك، إلا أن البطاقة الحمراء التي أخرجته من مباراة الديربي أمام الهلال، في قمة الجولة 15، وقبلها بارتكاب خطأ فادح في مواجهة القادسية، دفعا المدير الفني السابق جورج جيسوس، لإعادته إلى مقاعد البدلاء، والاعتماد بشكل أساسي على الحارس بينتو.
وبخلاف ذلك، فإن الإصابة التي تعرض لها العقيدي، بالتزامن مع ختام الموسم، أفقدته فرصة اللعب أساسيًا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تم الاعتماد على محمد العويس، فيما ودّع الأخضر المونديال من دور المجموعات.
مسيرة نواف العقيدي في الملاعب
صاحب الـ26 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية مع النصر، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019، وهي الفترة نفسها التي خرج بها للابتعاث ضمن برنامج المواهب السعودية في إسبانيا.
وفي ديسمبر 2019، عاد العقيدي للعالمي، وخرج في إعاراتين؛ إلى الطائي (من إلى يونيو 2022)، وللفتح (من يناير إلى يونيو 2025).
وبشكل عام، شارك العقيدي في 53 مباراة مع الفريق الأول للنصر، استقبل خلالها 55 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 16 مباراة.
لكن تذبذب مستواه بين صعود وهبوط، رغم تألقه الكبير في عدة فترات، جعل مستقبله لا يستقر مع العالمي.
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