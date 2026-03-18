وكيل مهاجم إنتر ميلان يكشف النقاب عن احتمالية انتقاله إلى أرسنال في الصيف

في حديثه إلى راديو CRC، كان وكيل اللاعب ماريو جيوفريدي واضحًا تمامًا بشأن ولاء موكله للنادي الإيطالي العملاق. ورفضًا للشائعات التي ربطت اللاعب بنادي أرسنال، صرح جيوفريدي قائلاً: "أرسنال يسعى لضم بيو إسبوزيتو؟ إنه سعيد في إنتر، وهو مغرم بالنادي، وسيكون مستقبل النيرازوري خلال السنوات العشر القادمة."

يتوافق هذا الموقف مع استراتيجية إنتر طويلة المدى، خاصة بعد أن أبرم النادي عقداً جديداً مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في أبريل 2025. يمنح العقد، الذي يستمر حتى عام 2030، النادي الإيطالي السيطرة الكاملة على مستقبل اللاعب، مما ينهي فعلياً آمال أرسنال في التعاقد معه بشكل مفاجئ.