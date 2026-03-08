Getty Images Sport
وكيل لوكا فوسكوفيتش يكسر صمته بشأن اهتمام برشلونة به وسط أنباء عن رحيله عن توتنهام قبل أن يشارك في أول مباراة له
برشلونة يريد فوسكوفيتش لحل مشاكله الدفاعية
الوكيل بيني زهافي، الذي يمثل العديد من النجوم البارزين ويحافظ على علاقة قوية مع رئيس برشلونة جوان لابورتا، قد تناول أخيرًا التكهنات المتزايدة بشأن أحد عملائه. على الرغم من الضجة التي تثيرها ألمانيا وإسبانيا حول فوسكوفيتش، إلا أن زهافي يحافظ على سرية أوراقه في الوقت الحالي. مع سعي برشلونة إلى إعادة بناء فريقه بالطاقة الشبابية، أصبح اللاعب الكرواتي المتميز على رأس قائمة رغباتهم، مما قد يجبر توتنهام على اتخاذ قرار صعب قبل أن يركل اللاعب الكرة لأول مرة معهم.
وكيل فوسكوفيتش يتحفظ بشأن ارتباطه ببرشلونة
وقد حرص زهافي على عدم تأجيج الموقف قبل الأوان. وفي تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، حافظ الممثل على مسافة مهنية من الضجة. وقال: "لا يمكنني التعليق على أي شيء في الوقت الحالي. اللاعب لا يزال ينتمي إلى هامبورغ وهو مركز تمامًا هناك". "يمكنني تقديم تحديث بعد شهرين بالضبط، أي بعد انتهاء فترة إعارته وعودته رسميًا إلى توتنهام".
توتنهام يصر على قيمة اللاعب الشاب الموهوب
على الرغم من حملة التودد من كاتالونيا، لا يتوقع أن يتخلى نادي شمال لندن عن لاعبه المتميز دون مقاومة. فوسكوفيتش مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2030، وتشير التقارير إلى أنه لا توجد بند في عقده يسمح بفسخه. وهذا يضع توتنهام في موقف قوة، حيث يُقال إن المبلغ الأدنى المطلوب لإقناع النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجلوس إلى طاولة المفاوضات يبلغ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.
اعترف والده، دانيال فوسكوفيتش، مؤخرًا بعدم اليقين الذي يكتنف الموقف، حيث قال لصحيفة Sportske Novosti: "لا أعرف ما إذا كان توتنهام يرى فيه لاعبًا مستقبليًا فقط أم أنه سيكون منفتحًا على انتقاله إذا تلقى عرضًا مناسبًا".
فوسكوفيتش يحلم باللعب في الدوري الإسباني
بينما تتفاوض الأندية حول التقييمات، ألمح اللاعب نفسه سابقًا إلى المكان الذي قد يكون قلبه فيه. على الرغم من أنه يزدهر حاليًا في الدوري الألماني، إلا أن جاذبية الدوري الإسباني هي شيء فكر فيه المدافع بصراحة. قد تلعب طموحات فوسكوفيتش دورًا مهمًا إذا قرر فليك الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي في الأشهر المقبلة.
وفي معرض حديثه عن مسيرته المهنية في وقت سابق من هذا العام، قال الشاب وفقًا لـ Tribuna: "لأكون صادقًا، لم تكن الدوري الإنجليزي الممتاز هو ما كنت أرغب فيه حقًا. لم أكن أتصور أن ألعب في إنجلترا. لطالما فكرت فقط في الدوري الكرواتي ونادي هايدوك، ولكن من بين الدوريات الأوروبية، كان الدوري الإسباني هو الأقرب إلى طموحاتي، والآن الدوري الألماني، وهو دوري كبير جدًا. يوماً ما، أود أن ألعب في إسبانيا، هذا كل شيء".
