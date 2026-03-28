ورغم أن اهتمام برشلونة حقيقي، فإن التعاقد مع المهاجم لن يكون بالمهمة السهلة. ففريق هوفنهايم محمي بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، ويُذكر أن النادي الألماني غير مستعد للتفاوض على خفض قيمة انتقال لاعبه المتميز. ومن المرجح أن يضطر أي نادٍ مهتم بالتعاقد معه إلى تفعيل شروط الخروج المحددة المنصوص عليها بالفعل في عقده.

وأوضح دهماني موقف النادي الألماني خلال المقابلة، مؤكداً أن رحيل اللاعب بثمن بخس ليس وارداً. وأضاف أن أسلاني لن يغادر هوفنهايم إلا إذا تم دفع قيمة شرطه الجزائي. ووفقاً لتقارير مختلفة، تقدر هذه القيمة بما بين 25 و29 مليون يورو، وهو سعر يعكس تطوره السريع وإمكانياته المستقبلية.